«Сначала им тяжело»: что известно о проекте дуального образования ОЭЗ «Алабуга»

В «Алабуга Политех», по словам Яушева, будут готовить кадры, которые будут иметь совершенно новое мышление и в ближайшие 20-30 лет будут эффективно развивать экономику Российской Федерации. Для получения профессии после 9 класса дети изучают новейшие технологии и понимают природу искусственного интеллекта. То есть студенты сразу начинают обучаться на самом современном оборудовании. При этом отмечается, что в «Алабуга Политех» делают значительные инвестиции в образование, которые полностью оправданы.