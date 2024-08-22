«Сначала им тяжело»: что известно о проекте дуального образования ОЭЗ «Алабуга»

Posted 22 августа, 13:48
Published 22 августа, 13:48
Modified 23 августа, 03:14
Updated 23 августа, 03:14
Как пишет издание, «Алабуга Политех» отличается от других образовательных учреждений и может стать новым эталоном в образовательной отрасли. Это проект, который был разработан ОЭЗ «Алабуга» для подготовки специалистов для заводов-резидентов. Его поддержал глава Российской Федерации и предложил распространять идею на другие регионы страны.
Первым чувством, которое может возникнуть при мысли об обучении в «Алабуга Политех», является настороженность. В интернете распространяется большое количество информации, которая вызывает неоднозначную реакцию. Однако все сомнения рассеиваются при более близком знакомстве с проектом.
В самом «Алабуга Политех» все оформлено в современном высокотехнологичном стиле: фейс-айди, вежливый персонал, строгая охрана, идеальная чистота, стильный интерьер. С учетом того, что само учебное учреждение находится не в Москве или Санкт-Петербурге, и даже не в столице Татарстана, а недалеко от города Елабуги, это очень впечатляет.
Об обучении студентов рассказал руководитель «Алабуга Политех» Эдуард Яушев. По его словам, на первый взгляд может показаться, что здесь у учеников нет свободного времени, однако это не так. У них действительно плотное расписание, которое помогает обучающимся ценить свое время и использовать его эффективно.
«Сначала им тяжело, а затем они начинают ценить свое время и начинают самостоятельно выстраивать свой день, учатся это делать так, чтобы им на все хватило времени», — рассказал Эдуард Яушев.
Посещение «Алабуга Политех» также вызывает удивление. Здесь можно увидеть роботов, предназначенных для сборки современных авто, забивающих гвозди в деревянные поддоны. «Алабуга Политех» специально разработала для обучения студентов высокотехнологичный производственно-образовательный комплекс
«Робоподдоны», целью которого является именно получение на выходе квалифицированных специалистов.
«Ведь мы же, родители, считаем, что забивать гвозди в поддоны должен разнорабочий за 40 тыс. руб. в месяц. Нам ведь с вами прибыль нужна здесь и сейчас. Мы не понимаем, что для масштабирования нужна технология, читай — автоматизация», — отметил Яушев.
В «Алабуга Политех», по словам Яушева, будут готовить кадры, которые будут иметь совершенно новое мышление и в ближайшие 20-30 лет будут эффективно развивать экономику Российской Федерации. Для получения профессии после 9 класса дети изучают новейшие технологии и понимают природу искусственного интеллекта. То есть студенты сразу начинают обучаться на самом современном оборудовании. При этом отмечается, что в «Алабуга Политех» делают значительные инвестиции в образование, которые полностью оправданы.
По словам Яушева, в компании поняли, что на рынке труда существует дефицит квалифицированных специалистов, и решили их готовить в «Алабуга Политех», поскольку другого варианта не было.
Каждый поступивший студент сразу же трудоустраивается и начинает получать не только практику, но и свою первую официальную зарплату — 70 тысяч рублей.
Также отмечается, что ОЭЗ «Алабуга» включает в себя около 40 современных предприятий, на которых работают свыше 17 тысяч человек. Это государственная стратегия, которая направлена на подготовку квалифицированных специалистов, способных повлиять на развитие российской экономики.
Одним из первых выпускников «Алабуга Политех» стал Руслан Трапезников. На данный момент ему 20 лет, и в этом возрасте он уже является руководителем отдела в ОЭЗ «Алабуга». Молодой человек уверен, что без «Алабуги» он занимался бы низкоквалифицированным трудом.
По словам Трапезникова, если бы он поступил в обычный колледж Владивостока, то стал бы доставщиком. У него много знакомых, которые не обучались в «Алабуге», работали сварщиками, автомеханиками и т. д. А после службы в армии они развозят продукты.
Напомним: ранее глава Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в стране больше предприятий, чем квалифицированных специалистов. Он выразил поддержку проекту по дуальному образованию, который разработали в ОЭЗ «Алабуга», и предложил распространить этот опыт на другие субъекты.