vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа, 09:46

Published 22 августа, 09:46

Modified 22 августа, 09:48

Updated 22 августа, 09:48

Тропические летучие рыбы приплыли в Приморский край с юга

Такого еще не было: удивительные тропические рыбы приплыли в Приморье — фото

22 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI

Тропические летучие рыбы приплыли в Приморский край с юга

Сюжет
Вода
Удивительные морские существа заплыли в Приморье. Их видели на пляже Ливадии.

Недалеко от Ливадии в Приморье заметили необычных тропических летучих рыб. До этого они не заходили так далеко на юг, вспоминают местные жители.

С каждым годом все чаще тропические рыбы заплывают в воды Приморья, но летучих тут не помнят.

Видео: svodka25.

Окраска их тела типична для обитателей поверхностных вод — у них серебристый животик и темно-синяя спинка, а плавники имеют самые разнообразные оттенки. Большинство видов этой группы встречается только в очень теплых тропических и субтропических районах.

Только несколько видов адаптировались к жизни в водах умеренных широт. Возможно, что в Приморье летучие рыбы заплыли из внутренних вод Японии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае видели очень необычное морское существо.

Невиданное чудище нашли на пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Воду вернут в дома всех жителей Приморья после масштабного отключения — срокиРайский пляж с водой, как в ванне, нашли на побережье Приморья — видеоПолицейский спас от смерти туристов на популярном пляже Приморья — видео
#Новости#Общество#Видео#Япония#Приморский край#Вода#Ливадия#Приморье#Юг#Местные жители
Подпишитесь
Популярное