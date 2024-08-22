Такого еще не было: удивительные тропические рыбы приплыли в Приморье — фото

Posted 22 августа, 09:46
Published 22 августа, 09:46
Modified 22 августа, 09:48
Updated 22 августа, 09:48
Недалеко от Ливадии в Приморье заметили необычных тропических летучих рыб. До этого они не заходили так далеко на юг, вспоминают местные жители.
С каждым годом все чаще тропические рыбы заплывают в воды Приморья, но летучих тут не помнят.
Окраска их тела типична для обитателей поверхностных вод — у них серебристый животик и темно-синяя спинка, а плавники имеют самые разнообразные оттенки. Большинство видов этой группы встречается только в очень теплых тропических и субтропических районах.
Только несколько видов адаптировались к жизни в водах умеренных широт. Возможно, что в Приморье летучие рыбы заплыли из внутренних вод Японии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае видели очень необычное морское существо.