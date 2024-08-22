Тонны земли и камней смыли аномальные дожди на дороги Владивостока

За прошедший день команда специалистов по инженерным сетям восстановила колодец на проспекте Красного Знамени, 25а, прочистила лоток и вывела скопившуюся воду в кюветах на Фадеева, 2. Также рабочие устранили утечки и откачали воду в районе домов по адресу Минёров, 2-10 и на Катерной, 5а.