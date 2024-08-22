Тонны земли и камней смыли аномальные дожди на дороги Владивостока

Posted 22 августа, 03:40
Published 22 августа, 03:40
Modified 22 августа, 03:42
Updated 22 августа, 03:42
Специалисты «Содержания городских территорий» продолжают устранять последствия ливней и ухаживают за улицами города Владивостока после дождей.
За прошедший день команда специалистов по инженерным сетям восстановила колодец на проспекте Красного Знамени, 25а, прочистила лоток и вывела скопившуюся воду в кюветах на Фадеева, 2. Также рабочие устранили утечки и откачали воду в районе домов по адресу Минёров, 2-10 и на Катерной, 5а.
Отдел по санитарному благоустройству «СГТ» очистил улицы от навалов грунта на более чем 30 участках в городе. Для уборки использовали специализированную технику: мойки для полива, грузовики КамАЗ и уборочные щетки МТЗ.
Кроме этого, на Русском острове специалисты выровняли дороги в поселке Воевода и на участке КЭТ — Подножье.
Отдел по ремонту дорог «Содержания городских территорий» завершил работы на Сафонова. Рабочие очистили 80 метров кюветов и провели выровняли участок размером 200 квадратных метров.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что работы по ликвидации последствий аномальных ливней продолжаются во Владивостоке круглосуточно.