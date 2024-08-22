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Posted 22 августа, 03:40

Published 22 августа, 03:40

Modified 22 августа, 03:42

Updated 22 августа, 03:42

Тонны земли и камней смыли аномальные дожди на дороги Владивостока

Тонны земли и камней смыли аномальные дожди на дороги Владивостока

22 августа 2024, 03:40
Фото: vl_sgt
Сюжет
Погода
Наносы грунта на большинстве улиц, засоры в ливневках и тонны воды принесла аномальная непогода. Специалисты «СГТ» продолжают устранять последствия ливней и улучшать инфраструктуру Владивостока.

Специалисты «Содержания городских территорий» продолжают устранять последствия ливней и ухаживают за улицами города Владивостока после дождей.

За прошедший день команда специалистов по инженерным сетям восстановила колодец на проспекте Красного Знамени, 25а, прочистила лоток и вывела скопившуюся воду в кюветах на Фадеева, 2. Также рабочие устранили утечки и откачали воду в районе домов по адресу Минёров, 2-10 и на Катерной, 5а.

Фото: vl_sgt

Отдел по санитарному благоустройству «СГТ» очистил улицы от навалов грунта на более чем 30 участках в городе. Для уборки использовали специализированную технику: мойки для полива, грузовики КамАЗ и уборочные щетки МТЗ.

Фото: vl_sgt

Кроме этого, на Русском острове специалисты выровняли дороги в поселке Воевода и на участке КЭТ — Подножье.

Отдел по ремонту дорог «Содержания городских территорий» завершил работы на Сафонова. Рабочие очистили 80 метров кюветов и провели выровняли участок размером 200 квадратных метров.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что работы по ликвидации последствий аномальных ливней продолжаются во Владивостоке круглосуточно.

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