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Posted 22 августа, 07:59

Published 22 августа, 07:59

Modified 22 августа, 07:59

Updated 22 августа, 07:59

Ученые: Мозг пациента в коме способен реагировать на общение

Ученые: Мозг пациента в коме способен реагировать на общение

22 августа 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Недавние исследования показали, что мозговая активность у пациентов в коме или вегетативном состоянии позволяет им слышать, понимать и даже реагировать на общение.

Как пишет newkhakasiya.online, ученые изучали когнитивные способности у людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагируют на разговоры. Их просили мысленно представить, как они шевелят кистью или играют в теннис. В результате у четверти испытуемых мозг начал проявлять активность. Вопросы повторяли по шесть-восемь раз, и реакция мозга была аналогична реакции у людей в сознании.

Исследователи считают, что с помощью компьютеров и нейросетей можно улучшить качество жизни таких пациентов. Однако в мире лишь немногие медицинские центры способны обнаружить эти уровни сознания. Чтобы решить эту проблему, ученые работают над упрощением своих методов.

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