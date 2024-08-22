Ученые: Мозг пациента в коме способен реагировать на общение

Posted 22 августа, 07:59
Published 22 августа, 07:59
Modified 22 августа, 07:59
Updated 22 августа, 07:59
Как пишет newkhakasiya.online, ученые изучали когнитивные способности у людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагируют на разговоры. Их просили мысленно представить, как они шевелят кистью или играют в теннис. В результате у четверти испытуемых мозг начал проявлять активность. Вопросы повторяли по шесть-восемь раз, и реакция мозга была аналогична реакции у людей в сознании.
Исследователи считают, что с помощью компьютеров и нейросетей можно улучшить качество жизни таких пациентов. Однако в мире лишь немногие медицинские центры способны обнаружить эти уровни сознания. Чтобы решить эту проблему, ученые работают над упрощением своих методов.