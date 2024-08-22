Ученые: Мозг пациента в коме способен реагировать на общение

Как пишет newkhakasiya.online, ученые изучали когнитивные способности у людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагируют на разговоры. Их просили мысленно представить, как они шевелят кистью или играют в теннис. В результате у четверти испытуемых мозг начал проявлять активность. Вопросы повторяли по шесть-восемь раз, и реакция мозга была аналогична реакции у людей в сознании.