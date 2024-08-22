В Свердловской области парки и набережные благоустроятся за счет федеральных средств

В общей сложности на Урале будут реализованы 20 проектов благоустройства, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Власти уверены, что эти изменения сделают города более привлекательными для жителей. Голосование за лучшие проекты парков и набережных является частью национального проекта «Жилье и городская среда».