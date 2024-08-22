В Свердловской области парки и набережные благоустроятся за счет федеральных средств

Posted 22 августа, 09:56
Published 22 августа, 09:56
Modified 27 августа, 10:03
Updated 27 августа, 10:03
Эти деньги, в размере 500 миллионов рублей, выделены для благоустройства в 2025–2026 годах в небольших городах, которые победили в федеральном рейтинге в категориях «Малые города» и «Исторические поселения», пишет eanews.ru.
Среди проектов-победителей — «Самый Южный парк» в Полевском, обновление набережной Нижне-Качканарского водохранилища возле стадиона «Горняк» в Качканаре. В других городах также запланированы работы по улучшению общественных мест: обустройство территории улицы Ленина в Красноуральске, создание парка детства «Лукоморье» в Верхнем Тагиле и прогулочного маршрута в Верхней Туре.
В общей сложности на Урале будут реализованы 20 проектов благоустройства, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Власти уверены, что эти изменения сделают города более привлекательными для жителей. Голосование за лучшие проекты парков и набережных является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
Финансирование на осуществление этих инициатив выделено из федерального бюджета и может достигать до 250 миллионов рублей для Екатеринбурга.