Восемнадцатилетних любителей распитий на детской площадке поймали в Уссурийске — фото

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе, а также опросили заявителя. Оказалось, что трое 18-летних парней принесли алкоголь на детскую площадку и начали его употреблять. Позже к ним присоединились другие подростки. Не удалось доказать факт употребления спиртных напитков несовершеннолетними.