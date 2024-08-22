Восемнадцатилетних любителей распитий на детской площадке поймали в Уссурийске — фото

Posted 22 августа, 05:25
Published 22 августа, 05:25
Modified 22 августа, 05:27
Updated 22 августа, 05:27
В Уссурийске полицейские нашли нескольких молодых горожан, употреблявших спиртное на детской площадке.
Сотрудники отдела полиции проверили заявление местного жителя о том, что подростки пьют алкоголь во дворе дома на Слободской. Мужчина снял происходящее на видео и опубликовал в соцсетях.
Полицейские вычислили личности и местоположение людей, запечатленных на записи. Среди них были трое 18-летних граждан и шестеро несовершеннолетних.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе, а также опросили заявителя. Оказалось, что трое 18-летних парней принесли алкоголь на детскую площадку и начали его употреблять. Позже к ним присоединились другие подростки. Не удалось доказать факт употребления спиртных напитков несовершеннолетними.
Трое совершеннолетних уссурийцев получили административные штрафы за употребление алкоголя в общественном месте. С несовершеннолетними полицейские провели беседу о вреде алкоголя для здоровья и о том, что его употребление на улице недопустимо.
Ранее «Восток-Медиа» писало о незаконной «наливайке» на одном из пляжей Приморья.