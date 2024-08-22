vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа, 05:25

Published 22 августа, 05:25

Modified 22 августа, 05:27

Updated 22 августа, 05:27

Компанию парней поймали за нарушением порядка в Уссурийске

Восемнадцатилетних любителей распитий на детской площадке поймали в Уссурийске — фото

22 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI

Компанию парней поймали за нарушением порядка в Уссурийске

Сюжет
Штраф
Группа подростков распивала алкогольные напитки на детской площадке в Уссурийске. Очень быстро их нашли полицейские, парни утверждали, что несовершеннолетние алкоголь не пили. Оправдываться ребятам пришлось уже в участке.

В Уссурийске полицейские нашли нескольких молодых горожан, употреблявших спиртное на детской площадке.

Сотрудники отдела полиции проверили заявление местного жителя о том, что подростки пьют алкоголь во дворе дома на Слободской. Мужчина снял происходящее на видео и опубликовал в соцсетях.

Полицейские вычислили личности и местоположение людей, запечатленных на записи. Среди них были трое 18-летних граждан и шестеро несовершеннолетних.

Фото: prim_police

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе, а также опросили заявителя. Оказалось, что трое 18-летних парней принесли алкоголь на детскую площадку и начали его употреблять. Позже к ним присоединились другие подростки. Не удалось доказать факт употребления спиртных напитков несовершеннолетними.

Трое совершеннолетних уссурийцев получили административные штрафы за употребление алкоголя в общественном месте. С несовершеннолетними полицейские провели беседу о вреде алкоголя для здоровья и о том, что его употребление на улице недопустимо.

Ранее «Восток-Медиа» писало о незаконной «наливайке» на одном из пляжей Приморья.

Незаконную «наливайку» накрыли на популярном пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Несовершеннолетних любителей распитий искали полицейские ночью во ВладивостокеКилограммы ценных металлов вынесли из квартиры в Приморском краеНезаконную «наливайку» накрыли на популярном пляже в Приморье — фото
#Новости#Уссурийск#Штраф#Детская площадка#Профилактика#Алкоголь#Полиция#Несовершеннолетние#Видеонаблюдение#Приморский край#Происшествия#Административное правонарушение
Подпишитесь
Популярное