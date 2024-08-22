Врачи спасают мальчика, которого ударило током во Владивостоке

Posted 22 августа, 09:14
Published 22 августа, 09:14
Modified 22 августа, 09:16
Updated 22 августа, 09:16
Ребенок, который получил сильный удар электричеством на железнодорожной станции на Второй речке во Владивостоке, получил сильные ожоги. Сейчас он в больнице. Врачи сообщили, что у мальчика серьезные ожоги на 60% тела.
19 августа 12-летний подросток забрался на вагон грузового поезда, задел рукой провода и получил сильный удар электрическим током. В настоящее время он проходит лечение в больнице.
Детям важно напомнить, что перелезать через железнодорожные вагоны и играть на путях опасно для жизни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ребенке, которого ударило током на железной дороге во Владивостоке.