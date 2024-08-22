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Posted 22 августа, 09:14

Published 22 августа, 09:14

Modified 22 августа, 09:16

Updated 22 августа, 09:16

Врачи спасают мальчика, которого ударило током во Владивостоке

Врачи спасают мальчика, которого ударило током во Владивостоке

22 августа 2024, 09:14
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В сети появилась информация о том, что случилось с ребенком, которого ударило током во Владивостоке. Выяснилось, что мальчик получил сильные ожоги. О его состоянии рассказали медики.

Ребенок, который получил сильный удар электричеством на железнодорожной станции на Второй речке во Владивостоке, получил сильные ожоги. Сейчас он в больнице. Врачи сообщили, что у мальчика серьезные ожоги на 60% тела.

19 августа 12-летний подросток забрался на вагон грузового поезда, задел рукой провода и получил сильный удар электрическим током. В настоящее время он проходит лечение в больнице.

Детям важно напомнить, что перелезать через железнодорожные вагоны и играть на путях опасно для жизни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ребенке, которого ударило током на железной дороге во Владивостоке.

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