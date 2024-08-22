ВТБ поддержит развитие инфраструктуры «сухого порта» в Приморье

Posted 22 августа, 00:00
Published 22 августа, 00:00
Modified 22 августа, 00:46
Updated 22 августа, 00:46
Банк заключил с ГК «Аква-Ресурсы» очередное кредитное соглашение, общий объем инвестиционного финансирования ВТБ составит 950 млн руб.
ГК «Аква-Ресурсы» продолжает реализацию проекта по развитию транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Сухой порт» в границах свободного порта Владивосток. Ранее при поддержке ВТБ был построен холодильный терминал для хранения 15 тыс. кубометров продукции. Сейчас Группа ведет реконструкцию станции Угловая, которая связывает ТЛК с морскими портами. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,5 млрд рублей.
«В условиях переориентации грузопотоков на Дальний Восток модернизация и развитие здесь транспортно-логистической инфраструктуры приобретает решающее значение. Проект нашего надежного партнера — ГК „Аква-Ресурсы“ позволит значительно увеличить скорость обработки грузов на восточной границе России. Мы продолжим поддержку планов развития „Сухого порта“, будем расширять финансирование инвестпроектов предприятий транспортно-логистического комплекса региона», — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Первый этап реконструкции станции Угловая предполагает увеличение протяженности ведущих к предприятию железнодорожных путей более чем в пять раз — до 3,3 км. В результате пропускная способность «Сухого порта» вырастет вдвое: он сможет принимать до трех контейнерных 72-вагонных поездов в сутки, увеличит обработку экспортно-импортных грузов до 200 тыс. TEU в год. На втором этапе будут проведены работы по электрификации и удлинению выставочных путей до 2,1 км. Это позволит увеличить скорость обработки до четырех контейнерных поездов в сутки, что эквивалентно 350 тыс. TEU в год. Также станция сможет принимать 142-вагонные составы.
«Проект направлен, в том числе, на решение поставленных президентом России задач по ускорению товародвижения на сети железных дорог и реализуется в рамках механизма государственно-частного партнерства. Реконструкция станции Угловая не только кратно повысит пропускную способность „Сухого порта“, но и разгрузит инфраструктуру РЖД. Финансовая поддержка ВТБ позволила выполнить первый этап работ в короткий срок: реконструкция станции началась в январе, а уже в начале сентября она будет запущена в эксплуатацию», — прокомментировал президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов.
При поддержке ВТБ ранее был реализован проект ГК «Аква-Ресурсы» по созданию в Находке комплекса закрытой перевалки сыпучих грузов. Строительство «Терминала Астафьева» было завершено в 2021 году.