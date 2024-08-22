ВТБ поддержит развитие инфраструктуры «сухого порта» в Приморье

Первый этап реконструкции станции Угловая предполагает увеличение протяженности ведущих к предприятию железнодорожных путей более чем в пять раз — до 3,3 км. В результате пропускная способность «Сухого порта» вырастет вдвое: он сможет принимать до трех контейнерных 72-вагонных поездов в сутки, увеличит обработку экспортно-импортных грузов до 200 тыс. TEU в год. На втором этапе будут проведены работы по электрификации и удлинению выставочных путей до 2,1 км. Это позволит увеличить скорость обработки до четырех контейнерных поездов в сутки, что эквивалентно 350 тыс. TEU в год. Также станция сможет принимать 142-вагонные составы.