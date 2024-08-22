Зарплата сотрудников «ТГК-14» снова вырастет в сентябре

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в 2022 году «ТГК-14» дважды индексировала минимальную тарифную ставку, при этом индексация заработной платы работников филиалов ПАО «ТГК-14» в Республике Бурятия сначала составила 16,8%, в Забайкальском крае — 13,3%. В июле 2023 года зарплата также была увеличена на 5%, в ноябре — для забайкальских энергетиков увеличение составило 6,55%, для специалистов из республики Бурятия — 11,54%. Таким образом, оклады между двумя регионами уравняли. Кроме того, в сторону увеличения были пересмотрены ступени оплаты по рабочим специальностям, что также существенно повлияло на уровень доходов данной категории работников.