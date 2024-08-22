Зажжем не по-детски: интрига Дня знаний — кто хедлайнер концерта во Владивостоке?

На центральной площади будут работать точки с разными направлениями: зоны с мастер-классами, ярмарка школьников, зоны с настольными играми, квиз, спортивные состязания и многое другое. Также в центре пройдет концерт, на котором выступят музыкальные артисты, юные таланты города и хедлайнер мероприятия, чье имя не разглашается.