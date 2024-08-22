Зажжем не по-детски: интрига Дня знаний — кто хедлайнер концерта во Владивостоке?

Posted 21 августа, 23:44
Published 21 августа, 23:44
Modified 21 августа, 23:50
Updated 21 августа, 23:50
В дальневосточной столице 31 августа пройдет праздник, посвященный Дню знаний. Мероприятие раскинется сразу на три локации в городе.
На площадке Музея Арсеньева откроется малая сцена праздника и тематические зоны.
На Корабельной набережной запланировано спортивное состязание «Забег первых» (6+) — 500-метровая дистанция, которую смогут преодолеть дети от 6 до 11 лет. Для участия нужно зарегистрироваться заранее.
На центральной площади будут работать точки с разными направлениями: зоны с мастер-классами, ярмарка школьников, зоны с настольными играми, квиз, спортивные состязания и многое другое. Также в центре пройдет концерт, на котором выступят музыкальные артисты, юные таланты города и хедлайнер мероприятия, чье имя не разглашается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют воздушное пространство и акваторию в ближайшее время. Такие меры предпримут в целях безопасности в период проведения Восточного экономического форума на Русском острове.