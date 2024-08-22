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Posted 21 августа, 23:44

Published 21 августа, 23:44

Modified 21 августа, 23:50

Updated 21 августа, 23:50

Масштабное празднование Дня знаний пройдет во Владивостоке

Зажжем не по-детски: интрига Дня знаний — кто хедлайнер концерта во Владивостоке?

21 августа 2024, 23:44
Фото: vostokmedia.com

Масштабное празднование Дня знаний пройдет во Владивостоке

Сюжет
Восточный экономический форум
Организаторы праздника для школьников подготовили обширную развлекательную программу. Главной интригой остается вопрос: какая же всероссийская звезда украсит сцену во Владивостоке 31 августа?

В дальневосточной столице 31 августа пройдет праздник, посвященный Дню знаний. Мероприятие раскинется сразу на три локации в городе.

На площадке Музея Арсеньева откроется малая сцена праздника и тематические зоны.

На Корабельной набережной запланировано спортивное состязание «Забег первых» (6+) — 500-метровая дистанция, которую смогут преодолеть дети от 6 до 11 лет. Для участия нужно зарегистрироваться заранее.

На центральной площади будут работать точки с разными направлениями: зоны с мастер-классами, ярмарка школьников, зоны с настольными играми, квиз, спортивные состязания и многое другое. Также в центре пройдет концерт, на котором выступят музыкальные артисты, юные таланты города и хедлайнер мероприятия, чье имя не разглашается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют воздушное пространство и акваторию в ближайшее время. Такие меры предпримут в целях безопасности в период проведения Восточного экономического форума на Русском острове.

Важное объявление: воздушное пространство закроют во Владивостоке — почему?
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