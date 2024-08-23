Аномальная погода подарила бассейны жителям Владивостока — видео

Местами в крае за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе продолжают ликвидировать последствия аномальных дождей. Специалисты «Содержания городских территорий» трудятся на улицах города. Сошедшие в районе Луговой и Лазо сели уже убирают рабочие.