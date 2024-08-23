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Posted 23 августа, 01:48

Published 23 августа, 01:48

Modified 23 августа, 01:50

Updated 23 августа, 01:50

Аномальная погода подарила бассейны жителям Владивостока — видео

Аномальная погода подарила бассейны жителям Владивостока — видео

23 августа 2024, 01:48
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Аномальные дожди залили сразу несколько районов Владивостока. На Космонавтов, в районе Авангарда и на Борисенко улицы заметно подтопило. Последствия непогоды продолжают убирать.

Ночные ливни подарили бассейны жителям Владивостока. Сразу на нескольких улицах собрались огромные глубокие лужи. В районе Космонавтов разлилось «море» дождевой воды. Кроме этого подтопило Борисенко и район Авангарда.

Видео: dpskontrol_125rus.

На Луговой, по словам очевидцев, камнями засыпало трамвайные пути, рабочие их очищают.

Местами в крае за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе продолжают ликвидировать последствия аномальных дождей. Специалисты «Содержания городских территорий» трудятся на улицах города. Сошедшие в районе Луговой и Лазо сели уже убирают рабочие.

Фото: vl_sgt

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несмотря на сильные дожди, паводковая ситуация в крае остается спокойной.

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