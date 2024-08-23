Аномальная погода подарила бассейны жителям Владивостока — видео

Posted 23 августа, 01:48
Published 23 августа, 01:48
Modified 23 августа, 01:50
Updated 23 августа, 01:50
Ночные ливни подарили бассейны жителям Владивостока. Сразу на нескольких улицах собрались огромные глубокие лужи. В районе Космонавтов разлилось «море» дождевой воды. Кроме этого подтопило Борисенко и район Авангарда.
На Луговой, по словам очевидцев, камнями засыпало трамвайные пути, рабочие их очищают.
Местами в крае за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе продолжают ликвидировать последствия аномальных дождей. Специалисты «Содержания городских территорий» трудятся на улицах города. Сошедшие в районе Луговой и Лазо сели уже убирают рабочие.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несмотря на сильные дожди, паводковая ситуация в крае остается спокойной.