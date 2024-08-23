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Posted 23 августа, 01:02

Published 23 августа, 01:02

Modified 23 августа, 01:04

Updated 23 августа, 01:04

Антон Волошко поздравил коллектив Шмаковского военного санатория с 85-летием

Антон Волошко поздравил коллектив Шмаковского военного санатория с 85-летием

23 августа 2024, 01:02
Фото: zspk.gov.ru
Сюжет
Юбилей
На торжественном собрании, посвященном юбилею, состоялось награждение сотрудников лечебно-оздоровительного комплекса.

Как отметил Антон Волошко, сегодня Шмаковский военный санаторий — это многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащение и высокий профессионализм специалистов которого позволяют оказывать военнослужащим и гражданским пациентам всю необходимую помощь.

«Особое значение работа санатория приобретает в условиях специальной военной операции, когда реабилитация и восстановление здоровья необходима многим нашим ребятам. Уверен, что коллектив санатория делает все возможное, чтобы помочь как можно большему числу защитников нашей Родины!» — подчеркнул он в своем приветственном адресе. Почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания сотрудникам санатория вручила помощник спикера Ирина Байбурина.

Создание в 1939 году в п. Горные Ключи санатория Краснознаменного Дальневосточного военного округа позволило в годы Великой Отечественной войны вернуть здоровье многим солдатам и офицерам. На базе здравницы были организованы двухгодичные курсы медицинских сестер и школа радистов. Работники санатория свои трудом в тылу приближали Великую Победу, работали в собственном подсобном хозяйстве, наладили вспомогательные производства.

Развитие медицинского учреждения продолжалось все прошедшие годы. В 50-годы XX века были построены спальные и ванный корпуса и жилой дом. В 1964 году появился новый ванный корпус и была пробурена стометровая скважина. в 1988 году был введен в строй семиэтажный спальный корпус на 345 мест. В непростые 90-е удалось значительно расширить лечебно-диагностическую базу санатория, ввести новые методы лечения. В начале нынешнего века санаторий был полностью реконструирован, на его территории появилась детская площадка, автостоянка, благоустроенный парк.

Сегодня Шмаковский военный санаторий ежегодно принимает на лечебно-оздоровительное лечение более 5 тысяч военнослужащих, пенсионеров МО РФ и гражданских пациентов.

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