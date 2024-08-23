Антон Волошко поздравил коллектив Шмаковского военного санатория с 85-летием

Развитие медицинского учреждения продолжалось все прошедшие годы. В 50-годы XX века были построены спальные и ванный корпуса и жилой дом. В 1964 году появился новый ванный корпус и была пробурена стометровая скважина. в 1988 году был введен в строй семиэтажный спальный корпус на 345 мест. В непростые 90-е удалось значительно расширить лечебно-диагностическую базу санатория, ввести новые методы лечения. В начале нынешнего века санаторий был полностью реконструирован, на его территории появилась детская площадка, автостоянка, благоустроенный парк.