Антон Волошко поздравил коллектив Шмаковского военного санатория с 85-летием

Posted 23 августа, 01:02
Published 23 августа, 01:02
Modified 23 августа, 01:04
Updated 23 августа, 01:04
Как отметил Антон Волошко, сегодня Шмаковский военный санаторий — это многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащение и высокий профессионализм специалистов которого позволяют оказывать военнослужащим и гражданским пациентам всю необходимую помощь.
«Особое значение работа санатория приобретает в условиях специальной военной операции, когда реабилитация и восстановление здоровья необходима многим нашим ребятам. Уверен, что коллектив санатория делает все возможное, чтобы помочь как можно большему числу защитников нашей Родины!» — подчеркнул он в своем приветственном адресе. Почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания сотрудникам санатория вручила помощник спикера Ирина Байбурина.
Создание в 1939 году в п. Горные Ключи санатория Краснознаменного Дальневосточного военного округа позволило в годы Великой Отечественной войны вернуть здоровье многим солдатам и офицерам. На базе здравницы были организованы двухгодичные курсы медицинских сестер и школа радистов. Работники санатория свои трудом в тылу приближали Великую Победу, работали в собственном подсобном хозяйстве, наладили вспомогательные производства.
Развитие медицинского учреждения продолжалось все прошедшие годы. В 50-годы XX века были построены спальные и ванный корпуса и жилой дом. В 1964 году появился новый ванный корпус и была пробурена стометровая скважина. в 1988 году был введен в строй семиэтажный спальный корпус на 345 мест. В непростые 90-е удалось значительно расширить лечебно-диагностическую базу санатория, ввести новые методы лечения. В начале нынешнего века санаторий был полностью реконструирован, на его территории появилась детская площадка, автостоянка, благоустроенный парк.
Сегодня Шмаковский военный санаторий ежегодно принимает на лечебно-оздоровительное лечение более 5 тысяч военнослужащих, пенсионеров МО РФ и гражданских пациентов.