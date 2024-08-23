Дождь днем будет — синоптики о погоде на завтра в Приморье

«Примгидромет» сообщает, что ночью в регионе ожидается преимущественно ясная погода с температурой воздуха от +14 до +19°C. В некоторых районах возможен туман, что может повлиять на видимость. Днем температура поднимется до +24…+29°C, однако местами возможен небольшой дождь.