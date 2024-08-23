Дождь днем будет — синоптики о погоде на завтра в Приморье

Posted 23 августа, 09:34
Published 23 августа, 09:34
Modified 23 августа, 10:38
Updated 23 августа, 10:38
«Примгидромет» сообщает, что ночью в регионе ожидается преимущественно ясная погода с температурой воздуха от +14 до +19°C. В некоторых районах возможен туман, что может повлиять на видимость. Днем температура поднимется до +24…+29°C, однако местами возможен небольшой дождь.
Во Владивостоке предсказывается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться между +17 и +19°C, а днем составит +26…+28°C. Ветер северо-западный умеренный, что создаст комфортные условия для прогулок.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура составит +16…+18°C, а днем — +26…+28°C. Ветер будет умеренным, что добавит свежести.
Находка порадует жителей и туристов переменной облачностью и комфортными температурными показателями: ночью +18…+20°C, днем +27…+29°C. Ветер сначала будет северным, а во второй половине дня изменится на южный.