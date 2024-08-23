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Posted 23 августа, 09:34

Published 23 августа, 09:34

Modified 23 августа, 10:38

Updated 23 августа, 10:38

Дождь днем будет — синоптики о погоде на завтра в Приморье

Дождь днем будет — синоптики о погоде на завтра в Приморье

23 августа 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Завтра, 24 августа, погода в Приморье будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно безосадочные условия в ночное время и небольшой дождь днем.

«Примгидромет» сообщает, что ночью в регионе ожидается преимущественно ясная погода с температурой воздуха от +14 до +19°C. В некоторых районах возможен туман, что может повлиять на видимость. Днем температура поднимется до +24…+29°C, однако местами возможен небольшой дождь.

Во Владивостоке предсказывается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться между +17 и +19°C, а днем составит +26…+28°C. Ветер северо-западный умеренный, что создаст комфортные условия для прогулок.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура составит +16…+18°C, а днем — +26…+28°C. Ветер будет умеренным, что добавит свежести.

Находка порадует жителей и туристов переменной облачностью и комфортными температурными показателями: ночью +18…+20°C, днем +27…+29°C. Ветер сначала будет северным, а во второй половине дня изменится на южный.

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