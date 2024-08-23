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Posted 23 августа, 02:11

Published 23 августа, 02:11

Modified 23 августа, 02:13

Updated 23 августа, 02:13

Двойная радуга появилась после ливней во Владивостоке — фото

Двойная радуга появилась после ливней во Владивостоке — фото

23 августа 2024, 02:11
Фото: pxhere.com
Сюжет
Погода
Во Владивостоке дожди шли всю ночь, а утром небо очистилось от туч, и над городом выглянуло солнце. Двойную радугу заметили сразу в нескольких районах.

После сильного дождя, который прошел ночью во Владивостоке, настало солнечное утро. В небе над городом появилась двойная радуга.

Фото: dpskontrol_125rus

Красоту сфотографировали в спальных районах города. Видимо, так погода «просит прощения» за ливни.

Фото: dpskontrol_125rus

По информации городской администрации, к 7 утра в пятницу, 23 августа, во Владивостоке выпало 47 миллиметров осадков. Больше всего дождевой воды скопилось на улицах Борисенко, Космонавтов и Фадеева. Последствия непогоды уже ликвидируют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новая неделя в Приморье начнется с дождей.

Следующая неделя в Приморье начнется с дождей разной интенсивности
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