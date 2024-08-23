Двойная радуга появилась после ливней во Владивостоке — фото

Posted 23 августа, 02:11
Published 23 августа, 02:11
Modified 23 августа, 02:13
Updated 23 августа, 02:13
После сильного дождя, который прошел ночью во Владивостоке, настало солнечное утро. В небе над городом появилась двойная радуга.
Красоту сфотографировали в спальных районах города. Видимо, так погода «просит прощения» за ливни.
По информации городской администрации, к 7 утра в пятницу, 23 августа, во Владивостоке выпало 47 миллиметров осадков. Больше всего дождевой воды скопилось на улицах Борисенко, Космонавтов и Фадеева. Последствия непогоды уже ликвидируют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новая неделя в Приморье начнется с дождей.