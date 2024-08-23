Двойная радуга появилась после ливней во Владивостоке — фото

По информации городской администрации, к 7 утра в пятницу, 23 августа, во Владивостоке выпало 47 миллиметров осадков. Больше всего дождевой воды скопилось на улицах Борисенко, Космонавтов и Фадеева. Последствия непогоды уже ликвидируют.