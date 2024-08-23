Эксперт в области внимания опровергла миф об эффективной многозадачности

Posted 23 августа, 09:40
Published 23 августа, 09:40
Modified 23 августа, 09:40
Updated 23 августа, 09:40
Как пишет newkhakasiya.online, Марк полагает, что человек может быть многозадачным, только если все действия выполняются автоматически. Однако, когда требуется размышление и глубокое погружение в процесс, внимание способно сосредоточиться лишь на одной задаче. При выполнении нескольких сложных задач одновременно работоспособность падает, самочувствие ухудшается и возрастает вероятность ошибок.
Марк отмечает, что снижение качества работы при частых переключениях внимания — это доказанный факт. Простой пример исследователей — врач, который допускает ошибки при выписывании лекарств, когда одновременно печатает на компьютере и общается с пациентами.