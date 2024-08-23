Эксперт в области внимания опровергла миф об эффективной многозадачности

Как пишет newkhakasiya.online, Марк полагает, что человек может быть многозадачным, только если все действия выполняются автоматически. Однако, когда требуется размышление и глубокое погружение в процесс, внимание способно сосредоточиться лишь на одной задаче. При выполнении нескольких сложных задач одновременно работоспособность падает, самочувствие ухудшается и возрастает вероятность ошибок.