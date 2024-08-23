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Posted 23 августа, 09:40

Published 23 августа, 09:40

Modified 23 августа, 09:40

Updated 23 августа, 09:40

Эксперт в области внимания опровергла миф об эффективной многозадачности

Эксперт в области внимания опровергла миф об эффективной многозадачности

23 августа 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Глория Марк, старший научный сотрудник Microsoft Research и автор книг о внимании и многозадачности, утверждает, что выполнение нескольких задач одновременно снижает продуктивность.

Как пишет newkhakasiya.online, Марк полагает, что человек может быть многозадачным, только если все действия выполняются автоматически. Однако, когда требуется размышление и глубокое погружение в процесс, внимание способно сосредоточиться лишь на одной задаче. При выполнении нескольких сложных задач одновременно работоспособность падает, самочувствие ухудшается и возрастает вероятность ошибок.

Марк отмечает, что снижение качества работы при частых переключениях внимания — это доказанный факт. Простой пример исследователей — врач, который допускает ошибки при выписывании лекарств, когда одновременно печатает на компьютере и общается с пациентами.

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