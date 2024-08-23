Ливни продолжаются в некоторых районах Приморья — видео

Posted 23 августа, 07:34
Published 23 августа, 07:34
Modified 23 августа, 07:36
Updated 23 августа, 07:36
Ливни продолжаются в Приморском крае уже больше суток. В некоторых районах дожди утром не закончились, осадки продолжают выпадать.
Жители края рассказывают о том, что в Надеждинском и Ольгинском районе лило и днем.
«Раздольное, ливень не прекратился», — подписывает видео житель Надеждинского района в сети.
«Дальнереченский район, Зимники, льет с вечера»;
«Ольгинский район, дождь», — пишут другие жители края.
Из Ракушки в Ольгинском районе даже прислали видео.