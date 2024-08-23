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Posted 23 августа, 07:34

Published 23 августа, 07:34

Modified 23 августа, 07:36

Updated 23 августа, 07:36

Сильные дожди продолжаются в Приморье

Ливни продолжаются в некоторых районах Приморья — видео

23 августа 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney.

Сильные дожди продолжаются в Приморье

Сюжет
Погода
Ливни на территории Приморья не прекращаются. Атмосферные осадки сохраняются в нескольких районах края.

Ливни продолжаются в Приморском крае уже больше суток. В некоторых районах дожди утром не закончились, осадки продолжают выпадать.

Жители края рассказывают о том, что в Надеждинском и Ольгинском районе лило и днем.

«Раздольное, ливень не прекратился», — подписывает видео житель Надеждинского района в сети.
«Дальнереченский район, Зимники, льет с вечера»;
«Ольгинский район, дождь», — пишут другие жители края.

Из Ракушки в Ольгинском районе даже прислали видео.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дожди будут идти в Приморье и на следующей неделе.

Следующая неделя в Приморье начнется с дождей разной интенсивности
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