Мир цифровых профессий открылся участникам летней смены в лагере «Шепалово»

Posted 23 августа, 06:33
Published 23 августа, 06:33
Modified 23 августа, 06:35
Updated 23 августа, 06:35
Впервые, летом 2024 года, был проведен масштабный интенсив «Знакомство одаренных детей с цифровыми профессиями», организованный совместно с Международной школой программирования и математики «Алгоритмика».
В рамках проекта 360 ребят прошли обучение основам информационных технологий, таких как создание компьютерных игр, сайтов, цифровых комиксов, мультфильмов, видеоблогинг, пиксельная графика и проектирование умных устройств. Каждый участник завершил программу с авторским цифровым проектом и получил сертификат начинающего IT-специалиста.
«Этим летом мы впервые сотрудничали с „Восточным Портом“ и лагерем „Шепалово“. Для нас это большой и значимый проект. Педагогический состав школы „Алгоритмика“ потрудился на славу. Мы сделали все возможное, чтобы детям было интересно. И вместе с тем они получили еще много пользы. Мы очень надеемся, что наше сотрудничество станет доброй традицией», — отметил директор международной школы программирования и математики «Алгоритмика» города Находки Анна Барбаш.
Проект стал возможен благодаря поддержке фонда «Достойным — лучшее», который оказал благотворительную помощь Информационно-методологическому центру развития управления образования Находкинского городского округа. Это партнерство позволило вывести образовательные программы лагеря на новый уровень, обеспечив детей современными знаниями и навыками, которые будут полезны в их дальнейшем обучении и жизни.
В планах АО «Восточный Порт» — ежегодное проведение интенсивов, которые помогут ребятам развивать свои таланты и готовиться к будущим вызовам цифровой эпохи.