Мир цифровых профессий открылся участникам летней смены в лагере «Шепалово»

Проект стал возможен благодаря поддержке фонда «Достойным — лучшее», который оказал благотворительную помощь Информационно-методологическому центру развития управления образования Находкинского городского округа. Это партнерство позволило вывести образовательные программы лагеря на новый уровень, обеспечив детей современными знаниями и навыками, которые будут полезны в их дальнейшем обучении и жизни.