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Posted 23 августа, 05:44

Published 23 августа, 05:44

Modified 23 августа, 05:46

Updated 23 августа, 05:46

Неожиданные роды приняли за 5 минут врачи из Владивостока

Не знала, что беременна, и родила за 5 минут: удивительная история из Приморья

23 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI

Неожиданные роды приняли за 5 минут врачи из Владивостока

Сюжет
Медицина
Удивительное происшествие случилось во ВКБ №1 в Приморье. В приемном отделении женщина неожиданно родила малыша: молодая мама не знала, что беременна. Роды приняли за 5 минут.

Удивительная история началась в приемном покое Владивостокской клинической больницы №1.

Заведующая отделением Елена Юрьевна Кузина рассказала о том, что рано утром к ним обратилась молодая женщина с жалобами на сильные боли в животе. Она утверждала, что не беременна, несмотря на все признаки. После осмотра выяснилось, что у нее начались роды. Буквально через пять минут появился на свет мальчик, его быстро осмотрели специалисты, малыш оказался здоровым, также как и его мама.

Скорая помощь забрала женщину с ребенком в роддом № 3 для дальнейшего наблюдения. Доктор Кузина отметила, что их клиника не предназначена для родов, но специалисты справились с задачей блестяще. В больнице есть все необходимое оборудование и материалы для оказания помощи в любой ситуации, исключением оказалось только специальное одеяло для новорожденных — ребенка завернули в стерильную простыню. Теперь они решили запастись всем необходимым, чтобы быть готовыми ко всему.

Этот случай показал, что доктора больницы — настоящие профессионалы и всегда готовы помочь людям в нужное время, отметила завотделением.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медики эвакуировали женщину с тяжелым случаем инфаркта в федеральный медцентр.

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