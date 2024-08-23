Не знала, что беременна, и родила за 5 минут: удивительная история из Приморья

Заведующая отделением Елена Юрьевна Кузина рассказала о том, что рано утром к ним обратилась молодая женщина с жалобами на сильные боли в животе. Она утверждала, что не беременна, несмотря на все признаки. После осмотра выяснилось, что у нее начались роды. Буквально через пять минут появился на свет мальчик, его быстро осмотрели специалисты, малыш оказался здоровым, также как и его мама.