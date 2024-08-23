Не знала, что беременна, и родила за 5 минут: удивительная история из Приморья

Posted 23 августа, 05:44
Published 23 августа, 05:44
Modified 23 августа, 05:46
Updated 23 августа, 05:46
Удивительная история началась в приемном покое Владивостокской клинической больницы №1.
Заведующая отделением Елена Юрьевна Кузина рассказала о том, что рано утром к ним обратилась молодая женщина с жалобами на сильные боли в животе. Она утверждала, что не беременна, несмотря на все признаки. После осмотра выяснилось, что у нее начались роды. Буквально через пять минут появился на свет мальчик, его быстро осмотрели специалисты, малыш оказался здоровым, также как и его мама.
Скорая помощь забрала женщину с ребенком в роддом № 3 для дальнейшего наблюдения. Доктор Кузина отметила, что их клиника не предназначена для родов, но специалисты справились с задачей блестяще. В больнице есть все необходимое оборудование и материалы для оказания помощи в любой ситуации, исключением оказалось только специальное одеяло для новорожденных — ребенка завернули в стерильную простыню. Теперь они решили запастись всем необходимым, чтобы быть готовыми ко всему.
Этот случай показал, что доктора больницы — настоящие профессионалы и всегда готовы помочь людям в нужное время, отметила завотделением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медики эвакуировали женщину с тяжелым случаем инфаркта в федеральный медцентр.