Необычным способом наказали соседа жители в Приморье — видео

Posted 23 августа, 10:16
Published 23 августа, 10:16
Modified 23 августа, 10:16
Updated 23 августа, 10:16
Инцидент произошел в одном из дворов Приморья, где конкретно — не сообщается. Местные жители устали от привычки своего соседа оставлять автомобиль прямо у входа. По словам очевидцев, это создавало неудобства для жильцов, особенно для пожилых людей и мам с колясками.
В ответ на постоянные нарушения, соседи решили «доходчиво» выразить свое недовольство. В результате на машину сбросили муку (хорошо, что не что-то другое). Некоторые поддерживали действия соседей, считая их справедливыми, другие же осуждают подобный способ выражения протеста.