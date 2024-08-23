Необычным способом наказали соседа жители в Приморье — видео

Инцидент произошел в одном из дворов Приморья, где конкретно — не сообщается. Местные жители устали от привычки своего соседа оставлять автомобиль прямо у входа. По словам очевидцев, это создавало неудобства для жильцов, особенно для пожилых людей и мам с колясками.