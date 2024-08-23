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Posted 23 августа, 10:16

Published 23 августа, 10:16

Modified 23 августа, 10:16

Updated 23 августа, 10:16

Необычным способом наказали соседа жители в Приморье — видео

Необычным способом наказали соседа жители в Приморье — видео

23 августа 2024, 10:16
Фото: 1MI
Сюжет
Автомобиль
В Приморье разгорелся конфликт между соседями, в результате которого пострадало авто одного из жильцов.

Инцидент произошел в одном из дворов Приморья, где конкретно — не сообщается. Местные жители устали от привычки своего соседа оставлять автомобиль прямо у входа. По словам очевидцев, это создавало неудобства для жильцов, особенно для пожилых людей и мам с колясками.

В ответ на постоянные нарушения, соседи решили «доходчиво» выразить свое недовольство. В результате на машину сбросили муку (хорошо, что не что-то другое). Некоторые поддерживали действия соседей, считая их справедливыми, другие же осуждают подобный способ выражения протеста.

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