Новые детские площадки и места отдыха создают ТОСы во Владивостоке

Posted 23 августа, 06:13
Published 23 августа, 06:13
Modified 23 августа, 06:15
Updated 23 августа, 06:15
Жители Владивостока начали улучшать свои дворы. ТОСы города уже приступили к активной работе, сообщает администрация Владивостока.
В первую очередь реализуются проекты победителей конкурса инициативных групп ТОС. Один из проектов — «Детская площадка на Чугаева, 56» в поселке Трудовое в данный момент уже в процессе выполнения работ. Подготовку основы уже завершили, также там уже установили скамейки и игровые комплексы для детей.
Представители инициативной группы, разработавшие проект, отметили, что в доме по адресу Чугаева, 56, и во дворах по соседству проживает значительное количество молодых семей с детьми. Родители и их малыши давно мечтали о современном и безопасном месте для игр, где юным жителям города будет интересно проводить время.
После завершения строительных работ жильцы дома получат ухоженную площадку с мягким покрытием и всем необходимым оборудованием для детских игр.
В этом году на конкурс грантов подали 126 заявок от ТОСов Владивостока, и более половины из них — 72, стали победителями. Участники получили финансирование для осуществления своих проектов, на каждую заявку победителей выплатили до полутора миллионов рублей. Деньги помогут членам ТОСов реализовать свои проекты уже в текущем году.
Ремонт лестниц, создание клумб, спортивные и игровые площадки, установка освещения во дворах, а также монтаж скамеек и беседок — каждый ТОС сам выбирает, что нужно его территории.
По словам Сергея Язева, главы управления развития общественных инициатив мэрии, благодаря проведению конкурса и совместной работе с правительством Приморского края, количество ТОСов в городе активно увеличивается.
Они предоставляют консультации, помогают формировать инициативные группы, проводят обучающие семинары и мероприятия. На официальном сайте администрации города размещены методические рекомендации по работе с ТОС.
Напомним, конкурс проектов ТОСов осуществляется при поддержке главы Приморского края Олега Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в поселке Трудовое обустраивают новые пешеходные дорожки.