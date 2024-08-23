Новые детские площадки и места отдыха создают ТОСы во Владивостоке

В этом году на конкурс грантов подали 126 заявок от ТОСов Владивостока, и более половины из них — 72, стали победителями. Участники получили финансирование для осуществления своих проектов, на каждую заявку победителей выплатили до полутора миллионов рублей. Деньги помогут членам ТОСов реализовать свои проекты уже в текущем году.