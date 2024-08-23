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Posted 23 августа, 06:13

Published 23 августа, 06:13

Modified 23 августа, 06:15

Updated 23 августа, 06:15

Новые детские площадки и места отдыха создают ТОСы во Владивостоке

Новые детские площадки и места отдыха создают ТОСы во Владивостоке

23 августа 2024, 06:13
Фото: Инесса Кныш. vlc.ru
Сюжет
Конкурс
Во Владивостоке победители краевого конкурса для инициативных групп ТОС приступили к реализации своих проектов. В поселке Трудовое уже устанавливают новый игровой комплекс для детей.

Жители Владивостока начали улучшать свои дворы. ТОСы города уже приступили к активной работе, сообщает администрация Владивостока.

В первую очередь реализуются проекты победителей конкурса инициативных групп ТОС. Один из проектов — «Детская площадка на Чугаева, 56» в поселке Трудовое в данный момент уже в процессе выполнения работ. Подготовку основы уже завершили, также там уже установили скамейки и игровые комплексы для детей.

Представители инициативной группы, разработавшие проект, отметили, что в доме по адресу Чугаева, 56, и во дворах по соседству проживает значительное количество молодых семей с детьми. Родители и их малыши давно мечтали о современном и безопасном месте для игр, где юным жителям города будет интересно проводить время.

После завершения строительных работ жильцы дома получат ухоженную площадку с мягким покрытием и всем необходимым оборудованием для детских игр.

В этом году на конкурс грантов подали 126 заявок от ТОСов Владивостока, и более половины из них — 72, стали победителями. Участники получили финансирование для осуществления своих проектов, на каждую заявку победителей выплатили до полутора миллионов рублей. Деньги помогут членам ТОСов реализовать свои проекты уже в текущем году.

Ремонт лестниц, создание клумб, спортивные и игровые площадки, установка освещения во дворах, а также монтаж скамеек и беседок — каждый ТОС сам выбирает, что нужно его территории.

По словам Сергея Язева, главы управления развития общественных инициатив мэрии, благодаря проведению конкурса и совместной работе с правительством Приморского края, количество ТОСов в городе активно увеличивается.

Они предоставляют консультации, помогают формировать инициативные группы, проводят обучающие семинары и мероприятия. На официальном сайте администрации города размещены методические рекомендации по работе с ТОС.

Напомним, конкурс проектов ТОСов осуществляется при поддержке главы Приморского края Олега Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в поселке Трудовое обустраивают новые пешеходные дорожки.

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