Новый асфальт и отремонтированный тротуар появятся на Беговой во Владивостоке

Начиная с пересечения с Лермонтова и до дома по адресу Беговая, 25а, в этом году появится тротуар, которого раньше не было в этом месте, и обновленная дорога. Ремонт уже начали. Их проводит индивидуальный предприниматель по заказу администрации.