Новый асфальт и отремонтированный тротуар появятся на Беговой во Владивостоке

Posted 23 августа, 04:00
Published 23 августа, 04:00
Modified 23 августа, 04:02
Updated 23 августа, 04:02
Территорию благоустраивают в поселке Трудовое. В администрации Владивостока сообщили, что на Беговой уже начались работы: там создадут новую дорожку для пешеходов и отремонтируют проезжую часть.
Начиная с пересечения с Лермонтова и до дома по адресу Беговая, 25а, в этом году появится тротуар, которого раньше не было в этом месте, и обновленная дорога. Ремонт уже начали. Их проводит индивидуальный предприниматель по заказу администрации.
Сейчас на объекте идут активные работы: там устанавливают бордюрный камень для тротуара и выполняют другие подготовительные мероприятия. Дальше по плану специалисты должны уложить асфальт, восстановить благоустройство, проложить тротуар вдоль улицы и оборудовать два новых наземных пешеходных перехода.
Представители дорожного управления администрации Владивостока отметили, что изначально планировалось завершить работы к концу лета, но из-за необходимости прокладки трубопровода пришлось изменить сроки.
Кроме улицы Беговой, в данный момент шли дорожные работы на улицах Бежецкой, Лермонтова, 87, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровской, Иманской, на перекрестке Русская — проспект 100-летия Владивостока, в жилом районе Патрокл и по другим адресам. Погода затрудняет работу дорожников, но они стараются выполнить ремонт на совесть и в кратчайшие сроки. Уже скоро горожан будут радовать обновленные чистые улицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке начали работы по благоустройству сквера на Тобольской.