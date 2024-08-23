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Posted 23 августа, 04:00

Published 23 августа, 04:00

Modified 23 августа, 04:02

Updated 23 августа, 04:02

Новый асфальт и отремонтированный тротуар появятся на Беговой во Владивостоке

Новый асфальт и отремонтированный тротуар появятся на Беговой во Владивостоке

23 августа 2024, 04:00
Фото: vlc.ru
Сюжет
Ремонт дорог
Ремонт дорог продолжается во Владивостоке. Специалисты мэрии сообщили, что в поселке Трудовое продолжается обустройство тротуара вдоль улицы Беговой. Кроме того, там обновят асфальт и создадут два наземных пешеходных перехода.

Территорию благоустраивают в поселке Трудовое. В администрации Владивостока сообщили, что на Беговой уже начались работы: там создадут новую дорожку для пешеходов и отремонтируют проезжую часть.

Фото: vlc.ru

Начиная с пересечения с Лермонтова и до дома по адресу Беговая, 25а, в этом году появится тротуар, которого раньше не было в этом месте, и обновленная дорога. Ремонт уже начали. Их проводит индивидуальный предприниматель по заказу администрации.

Сейчас на объекте идут активные работы: там устанавливают бордюрный камень для тротуара и выполняют другие подготовительные мероприятия. Дальше по плану специалисты должны уложить асфальт, восстановить благоустройство, проложить тротуар вдоль улицы и оборудовать два новых наземных пешеходных перехода.

Фото: vlc.ru

Представители дорожного управления администрации Владивостока отметили, что изначально планировалось завершить работы к концу лета, но из-за необходимости прокладки трубопровода пришлось изменить сроки.

Фото: vlc.ru

Кроме улицы Беговой, в данный момент шли дорожные работы на улицах Бежецкой, Лермонтова, 87, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровской, Иманской, на перекрестке Русская — проспект 100-летия Владивостока, в жилом районе Патрокл и по другим адресам. Погода затрудняет работу дорожников, но они стараются выполнить ремонт на совесть и в кратчайшие сроки. Уже скоро горожан будут радовать обновленные чистые улицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке начали работы по благоустройству сквера на Тобольской.

Во Владивостоке стартовали работы по обновлению сквера на Тобольской
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