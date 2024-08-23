Новый способ серьезно поговорить с соседом нашли во Владивостоке — видео

Posted 23 августа, 06:43
Published 23 августа, 06:43
Modified 23 августа, 06:45
Updated 23 августа, 06:45
Новый способ «серьезно поговорить» с соседом придумали в Приморье.
Автомобилист из Владивостока оставил свою машину во дворе, но немного просчитался: перекрыл выход из подъезда. Соседи, видимо, устали от манер одного из жильцов и решили напомнить ему, куда машину лучше не ставить.
Одним прекрасным вечером на неправильно припаркованный автомобиль улетел мешок с мукой. Возможно, теперь автолюбитель будет внимательнее выбирать место для стоянки.