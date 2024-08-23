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Posted 23 августа, 06:43

Published 23 августа, 06:43

Modified 23 августа, 06:45

Updated 23 августа, 06:45

Жители Владивостока проучили соседа, который неправильно парковался

Новый способ серьезно поговорить с соседом нашли во Владивостоке — видео

23 августа 2024, 06:43
Фото: 1MI

Жители Владивостока проучили соседа, который неправильно парковался

Сюжет
Автомобилисты
В сети появилось видео, на котором жильцы одной из многоэтажек во Владивостоке смогли практически безболезненно проучить соседа.

Новый способ «серьезно поговорить» с соседом придумали в Приморье.

Автомобилист из Владивостока оставил свою машину во дворе, но немного просчитался: перекрыл выход из подъезда. Соседи, видимо, устали от манер одного из жильцов и решили напомнить ему, куда машину лучше не ставить.

Одним прекрасным вечером на неправильно припаркованный автомобиль улетел мешок с мукой. Возможно, теперь автолюбитель будет внимательнее выбирать место для стоянки.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке учили парковаться другого автомобилиста.

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