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Posted 23 августа, 01:43

Published 23 августа, 01:43

Modified 23 августа, 01:45

Updated 23 августа, 01:45

Какая погода ожидается в Приморском крае в конце августа?

Следующая неделя в Приморье начнется с дождей разной интенсивности

23 августа 2024, 01:43
Фото: vostokmedia.com

Какая погода ожидается в Приморском крае в конце августа?

Сюжет
Дождь
Дожди не намерены покидать Приморский край. Тем не менее, высокие температуры продолжат радовать жителей региона.

По данным «Примгидромета», начало следующей недели начнется с атмосферных фронтов. В разных районах региона пройдут дожди разной интенсивности. Минимальный температурный фон составит 12 — 20 °С, а максимальный 21 — 29 °С.

Во Владивостоке в первые два дня возможна морось, но существенных осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 18 — 20 °С, а днем 21 — 25 °С. В среду, 28 августа, прогнозируется небольшой дожди, но после обеда станет ясно и теплее на 2 — 3 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье совсем скоро станет жарко.

Лето продолжается: непогода покидает Приморье — в регионе становится жарко
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