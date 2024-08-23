Следующая неделя в Приморье начнется с дождей разной интенсивности

Posted 23 августа, 01:43
Published 23 августа, 01:43
Modified 23 августа, 01:45
Updated 23 августа, 01:45
По данным «Примгидромета», начало следующей недели начнется с атмосферных фронтов. В разных районах региона пройдут дожди разной интенсивности. Минимальный температурный фон составит 12 — 20 °С, а максимальный 21 — 29 °С.
Во Владивостоке в первые два дня возможна морось, но существенных осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 18 — 20 °С, а днем 21 — 25 °С. В среду, 28 августа, прогнозируется небольшой дожди, но после обеда станет ясно и теплее на 2 — 3 градуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье совсем скоро станет жарко.