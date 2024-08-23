Следующая неделя в Приморье начнется с дождей разной интенсивности

Во Владивостоке в первые два дня возможна морось, но существенных осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 18 — 20 °С, а днем 21 — 25 °С. В среду, 28 августа, прогнозируется небольшой дожди, но после обеда станет ясно и теплее на 2 — 3 градуса.