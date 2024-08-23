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Posted 22 августа, 23:23

Published 22 августа, 23:23

Modified 22 августа, 23:25

Updated 22 августа, 23:25

Спасатели и медики работают на месте ДТП в пригороде Владивостока — видео

Спасатели и медики работают на месте ДТП в пригороде Владивостока — видео

22 августа 2024, 23:23
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Автобус
Во Владивостоке в районе Спутника, около «Фетисов Арены», произошло дорожное происшествие. Образовалась пробка, но водители с пониманием отнеслись к инциденту.

В пригороде дальневосточной столицы случилось ДТП, обстоятельства которого неизвестны. Однако, судя по кадрам, пострадала не только машина такси Toyota Prius, но и те, кто находился в салоне легковушки.

Подробностей ДТП не сообщается, но на место аварии уже прибыли спасатели и медики.

«На развороте собралась пробка, но водители с пониманием отнеслись к обстоятельствам и быстренько пропустили автомобиль скорой», — отметила очевидица.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники скорой оперативно помогли пострадавшим в столкновении большегруза и пассажирского автобуса недалеко от Владивостока.

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