Спасатели и медики работают на месте ДТП в пригороде Владивостока — видео

Posted 22 августа, 23:23
Published 22 августа, 23:23
Modified 22 августа, 23:25
Updated 22 августа, 23:25
В пригороде дальневосточной столицы случилось ДТП, обстоятельства которого неизвестны. Однако, судя по кадрам, пострадала не только машина такси Toyota Prius, но и те, кто находился в салоне легковушки.
Подробностей ДТП не сообщается, но на место аварии уже прибыли спасатели и медики.
«На развороте собралась пробка, но водители с пониманием отнеслись к обстоятельствам и быстренько пропустили автомобиль скорой», — отметила очевидица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники скорой оперативно помогли пострадавшим в столкновении большегруза и пассажирского автобуса недалеко от Владивостока.