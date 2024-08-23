Специалисты РЭО проведут верификацию количества контейнерных площадок в регионах

Денис Буцаев рассказал, что на заседании обсуждали обеспеченность российских регионов контейнерами и контейнерными площадками, в том числе с учетом минимизации бестарного сбора ТКО. Он добавил, что подтверждение информации от субъектов должно пройти до первого октября 2024 года. Данные сроки, по его словам, установлены из-за большого количества площадок, которые нужно верифицировать. Такие же сроки установлены для подтверждения информации об обеспеченности регионов мусоровозами. Эти данные позволят обнаружить фактическое отсутствие того или иного элемента системы и принять соответствующие меры.