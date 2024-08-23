Специалисты РЭО проведут верификацию количества контейнерных площадок в регионах

Posted 23 августа, 15:19
Published 23 августа, 15:19
Modified 23 августа, 15:20
Updated 23 августа, 15:20
Денис Буцаев рассказал, что на заседании обсуждали обеспеченность российских регионов контейнерами и контейнерными площадками, в том числе с учетом минимизации бестарного сбора ТКО. Он добавил, что подтверждение информации от субъектов должно пройти до первого октября 2024 года. Данные сроки, по его словам, установлены из-за большого количества площадок, которые нужно верифицировать. Такие же сроки установлены для подтверждения информации об обеспеченности регионов мусоровозами. Эти данные позволят обнаружить фактическое отсутствие того или иного элемента системы и принять соответствующие меры.
Участники заседания также согласовали методику, которой будут пользоваться специалисты РЭО при расчетах обеспеченности. Буцаев призвал российские регионы провести анализ и выверку информации из ФГИС УТКО и направить Российскому экологическому оператору предложения по показателям, которые можно использовать при оценке потребностей.
Гендиректор РЭО отметил, что если прослеживается исправление количества контейнеров и контейнерных площадок для исключения дефицита, но информация не будет соотноситься с данными от муниципалитетов, то оператор проведет с субъектом индивидуальную работу, чтобы исключить подобные манипуляции.
Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами была создана по приказу главы Минприроды РФ Александра Козлова.