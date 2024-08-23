vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 06:58

Published 23 августа, 06:58

Modified 23 августа, 07:39

Updated 23 августа, 07:39

Важную улицу перекроют на два месяца во Владивостоке

Важную улицу перекроют на два месяца во Владивостоке

23 августа 2024, 06:58
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Ремонт
Во Владивостоке запланировали работы на трубопроводе в районе остановки Новожилова. Из-за этого проезд по Борисенко в городе закроют на два месяца.

Администрация Владивостока предупреждает о том, что одну из важных улиц города перекроют на два месяца из-за работ на трубопроводе.

Глава города подписал постановление, в котором указано, что потребуется временно ограничить движение и стоянку автотранспорта на дороге, проходящей по улице Борисенко.

Фото: vostokmedia.com

Проезд там закроют с 8:00 10 сентября до 23:00 5 ноября. Объезд подготовят по улица Монтажной, Фадеева и Сахалинской.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке активно ремонтируют дороги и тротуары.

Новый асфальт и отремонтированный тротуар появятся на Беговой во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Вышку ЛЭП, которая озарила целый район, чинят во ВладивостокеКонстантин Сиденко обсудил проблемные вопросы с жителями поселка ТрудовоеВладивосток будущего: мастер-план поможет построить город, в котором хочется жить
#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Администрация#Трубопровод#Приморский край#Приморье
Подпишитесь
Популярное