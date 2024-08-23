Важную улицу перекроют на два месяца во Владивостоке

Posted 23 августа, 06:58
Published 23 августа, 06:58
Modified 23 августа, 07:39
Updated 23 августа, 07:39
Администрация Владивостока предупреждает о том, что одну из важных улиц города перекроют на два месяца из-за работ на трубопроводе.
Глава города подписал постановление, в котором указано, что потребуется временно ограничить движение и стоянку автотранспорта на дороге, проходящей по улице Борисенко.
Проезд там закроют с 8:00 10 сентября до 23:00 5 ноября. Объезд подготовят по улица Монтажной, Фадеева и Сахалинской.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке активно ремонтируют дороги и тротуары.