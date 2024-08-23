Возрождению Комсомольска помогут комсомольские традиции

По их мнению, городу нужно новое дыхание. Возрождённый, современный, удобный для жизни Комсомольск, в первую очередь, нужен самим комсомольчанам, а для этого необходимо объединиться вне зависимости от возраста, социального положения, вероисповедания, места работы, и двигаться вперёд, одной командой, так было в прежние советские годы, так должно и сейчас, и в этом может помочь воссоздание комсомольских традиций.