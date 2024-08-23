Возрождению Комсомольска помогут комсомольские традиции

Posted 23 августа, 01:42
Published 23 августа, 01:42
Modified 23 августа, 01:44
Updated 23 августа, 01:44
О прошлом, настоящем и будущем Комсомольска-на-Амуре, о возрождении в нем традиций первостроителей и комсомольцев говорили на встрече ветеранов с вице-губернатором Хабаровского края Сергеем Кузнецовым и руководителем рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан Дмитрием Заплутаевым, которая прошла в городе Юности 22 августа.
Те, кто развивал Комсомольск, выпускал самые лучшие самолеты и корабли в 60–80-е годы, с болью в сердце говорили о проблемах современного Комсомольска в ЖКХ, благоустройстве, общественном транспорте и многом другом.
По их мнению, городу нужно новое дыхание. Возрождённый, современный, удобный для жизни Комсомольск, в первую очередь, нужен самим комсомольчанам, а для этого необходимо объединиться вне зависимости от возраста, социального положения, вероисповедания, места работы, и двигаться вперёд, одной командой, так было в прежние советские годы, так должно и сейчас, и в этом может помочь воссоздание комсомольских традиций.
Начать участники встречи предложили с создания городского штаба благоустройства, в который войдут представители муниципалитета, совета ветеранов, предприятий, профсоюзы, городские активисты. Они будут планировать и разрабатывать акции по наведению порядка в городе.
Для удобства работы, город будет поделён на участки и для каждого из них будет назначен координатор.
Старт будет дан благоустройству Доски почётных граждан.
Ветераны предложили возглавить штаб Дмитрию Заплутаеву. И чтобы работа действительно получила общегородской масштаб делегировать ему полномочия не ниже первого заместителя главы администрации города.
Инициативу ветеранов поддержала активная молодёжь Комсомольска, с ней также встретились Сергей Кузнецов и Дмитрий Заплутаев.
По мнению Дмитрия Заплутаева, комсомольчанам под силу возродить Комсомольск, сделать его вновь мощным и процветающим, привлекательным для жизни.