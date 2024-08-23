Врачи спасают ребенка в Находке

Медики еще раз напоминают, что открытое окно может быть опасным для детей. Важно объяснить малышам, что окно высоко над землей, а москитная сетка не спасет их от падения. Кроме того, родителям стоит отодвинуть всю мебель подальше от окон и установить специальные фиксаторы.