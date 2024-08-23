Врачи спасают ребенка в Находке

Posted 23 августа, 04:04
Published 23 августа, 04:04
Modified 23 августа, 05:15
Updated 23 августа, 05:15
Медики из Находки спасают семилетнего мальчика, который упал из окна.
Ребенок попал в больницу Находки после падения со второго этажа. У него диагностирован вдавленный перелом черепа. Специалисты — реаниматологи, нейрохирурги и травматологи борются за его жизнь. Врачи осторожны в своих прогнозах в первые сутки после операции.
Мальчик с серьезными травмами поступил в реанимацию Находкинской больницы. После обследования при помощи компьютерной томографии обнаружили открытый перелом черепа с ушибом мозга, перелом ребра и ушиб легких.
Его срочно прооперировали для устранения сдавления головного мозга.
Ребенок находится под присмотром врачей-реаниматологов и дышит самостоятельно. После проведения интенсивной терапии и контрольного обследования специалисты определят следующие шаги в лечении, сообщил заместитель главного врача по медицинской части и анестезиолог-реаниматолог Находкинской городской больницы.
Медики еще раз напоминают, что открытое окно может быть опасным для детей. Важно объяснить малышам, что окно высоко над землей, а москитная сетка не спасет их от падения. Кроме того, родителям стоит отодвинуть всю мебель подальше от окон и установить специальные фиксаторы.
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