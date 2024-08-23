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Posted 23 августа, 04:04

Published 23 августа, 04:04

Modified 23 августа, 05:15

Updated 23 августа, 05:15

Врачи спасают ребенка в Находке

Врачи спасают ребенка в Находке

23 августа 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
В Приморском крае семилетний мальчик выпал из окна второго этажа. С тяжелыми травмами его доставили в Находкинскую больницу. Врачи борются за жизнь ребенка.

Медики из Находки спасают семилетнего мальчика, который упал из окна.

Ребенок попал в больницу Находки после падения со второго этажа. У него диагностирован вдавленный перелом черепа. Специалисты — реаниматологи, нейрохирурги и травматологи борются за его жизнь. Врачи осторожны в своих прогнозах в первые сутки после операции.

Мальчик с серьезными травмами поступил в реанимацию Находкинской больницы. После обследования при помощи компьютерной томографии обнаружили открытый перелом черепа с ушибом мозга, перелом ребра и ушиб легких.

Его срочно прооперировали для устранения сдавления головного мозга.

Ребенок находится под присмотром врачей-реаниматологов и дышит самостоятельно. После проведения интенсивной терапии и контрольного обследования специалисты определят следующие шаги в лечении, сообщил заместитель главного врача по медицинской части и анестезиолог-реаниматолог Находкинской городской больницы.

Медики еще раз напоминают, что открытое окно может быть опасным для детей. Важно объяснить малышам, что окно высоко над землей, а москитная сетка не спасет их от падения. Кроме того, родителям стоит отодвинуть всю мебель подальше от окон и установить специальные фиксаторы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине с тяжелым случаем инфаркта, которую спасли медики в Приморье.

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