Выставка Manifest-2024 во Владивостоке: чего ожидать от мероприятия?

Напомним, что в прошлом году ярмарка удивила гостей разнообразием арт-инсталляций и перфомансов. Хедлайнерами стали известные авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, что сделало мероприятие еще более привлекательным. В этом году ожидается не менее интересная программа, которая включает новые работы как известных мастеров, так и начинающих художников.