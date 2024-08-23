Выставка Manifest-2024 во Владивостоке: чего ожидать от мероприятия?

Posted 23 августа, 07:27
Published 23 августа, 07:27
Modified 26 августа, 02:36
Updated 26 августа, 02:36
В этом году команда организаторов, возглавляемая Анастасией ArtObject, ввела новую концепцию, отражающую актуальные вопросы современности. Слоган события «Ценности, искусство, человек» предполагает глубокий анализ идентичности и ценностей каждого участника.
«Мы хотим, чтобы каждый рассказал о своих жизненных ориентирах, о том, что для него действительно важно», — отмечает Анастасия.
Для реализации этих идей ярмарка расширилась до четырех дней, вместо трех, которые были в том году, а площадь мероприятий увеличилась в несколько раз. Многофункциональный комплекс «Мира» откроет свои двери для более чем 5000 гостей из разных уголков страны.
Это старая добрая традиция Manifest, способная привлекать туристов и ценителей искусства.
Одним из важных нововведений стало объявление open poll — открытого конкурса для художников со всей страны. На момент подготовки мероприятия организаторы уже получили более ста заявок от талантливых авторов, желающих представить свои работы.
«Мы рады видеть молодежь, которая горит желанием показать миру свое видение и творчество», — Анастасия.
Как отметил мэр Владивостока Константин Шестаков, администрация города сотрудничает с галереей Art Object в части организации культурных событий несколько лет. Предстоящая ярмарка несет в себе важную для Владивостока и Приморского края цель — возможность творческой молодежи заявить о себе.
«Наше сотрудничество, прежде всего, строится на организации мероприятий интересных для жителей Владивостока и Приморья. Поэтому нам бы особенно хотелось, чтобы в год, когда Владивосток носит статус „Молодежной столицы России“, наша молодежь смогла бы получить инструмент, который позволит реализовать их творческий потенциал на территории родного региона. Такие мероприятия, как ежегодная ярмарка современного искусства, которая показывает широкий масштаб и высокий уровень организации, могут стать таким инструментом», — отметил Константин Шестаков.
Также на выставке выделят специальный этаж, посвященный творцам Дальнего Востока. Одним из наиболее известных участников является Дмитрий Лучинин, который стал символом нового поколения местных художников. Его работы, вдохновленные природой и культурой региона, вызывают интерес не только в России, но и за ее пределами.
Кроме того, выставка помогает рассказать о нашем регионе туристам, которые стали все чаще посещать Дальний Восток.
Как сообщает Правительство Приморского края, почти 1,5 миллиона туристов посетили Приморье за первое полугодие. И все эти люди приезжают с целью, как можно ближе познакомиться с нашей культурой, в чем и помогают данные выставки.
По словам министра туризма Приморского края Натальи Набойченко, выставка предоставляет уникальную возможность показать богатство культуры нашего края.
«Едут туристы со всей России, и мы можем продемонстрировать наш край через нашу культуру. Те картины, которые выставляются на площадках арт-объекта, безусловно, оставляют свои эмоции у каждого. В этом году мы надеемся на увеличение числа посетителей, включая людей из соседних стран», — отмечает министр.
Manifest-2024 — это больше, чем просто выставка. Это платформа для обсуждения актуальных вопросов, способствующая созданию сообщества, объединенного любовью к искусству и культуре. Ярмарка продолжает развиваться, вдохновляя новое поколение художников и активистов. По словам главного организатора, руководителя галереи Art Object Анастасии «каждая работа, каждый манифест — это шаг к осознанию ценности человека и его места в обществе».
Напомним, что в прошлом году ярмарка удивила гостей разнообразием арт-инсталляций и перфомансов. Хедлайнерами стали известные авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, что сделало мероприятие еще более привлекательным. В этом году ожидается не менее интересная программа, которая включает новые работы как известных мастеров, так и начинающих художников.