Выяснилось, почему осадков было меньше, чем предполагалось в Приморье

Метеорологи заранее предупреждали о том, что в Приморье пройдут аномально сильные дожди. В конечном счете осадков выпало меньше, чем ожидалось. С чем это связано, рассказал народный синоптик из Приморского края и автор блога «Маглипогода» Руслан Юрковский.