Выяснилось, почему осадков было меньше, чем предполагалось в Приморье

Posted 23 августа, 08:03
Published 23 августа, 08:03
Modified 23 августа, 08:05
Updated 23 августа, 08:05
Метеорологи заранее предупреждали о том, что в Приморье пройдут аномально сильные дожди. В конечном счете осадков выпало меньше, чем ожидалось. С чем это связано, рассказал народный синоптик из Приморского края и автор блога «Маглипогода» Руслан Юрковский.
По его мнению, единый мощный циклон просто не успел сформироваться над Приморьем:
«Ещё вчера днем я предполагал, что будет мощный циклон. По факту было три центра. Облачный массив, остатки фронта из Китая, с Корейского полуострова, которые там скапливались, вместе с полярным фронтом вышли к нам в виде области низкого давления с тремя центрами. Поэтому единого центра не было, циклон не успел сформироваться. Может быть, сейчас он пойдет в сторону Сахалина и там сформируется», — отметил метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжаются дожди.