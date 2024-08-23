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Posted 23 августа, 08:03

Published 23 августа, 08:03

Modified 23 августа, 08:05

Updated 23 августа, 08:05

Выяснилось, почему осадков было меньше, чем предполагалось в Приморье

Выяснилось, почему осадков было меньше, чем предполагалось в Приморье

23 августа 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
В Приморье должно было выпасть еще больше осадков, считают метеорологи. Почему прогноз не совсем оправдался, рассказал народный синоптик Руслан Юрковский.

Метеорологи заранее предупреждали о том, что в Приморье пройдут аномально сильные дожди. В конечном счете осадков выпало меньше, чем ожидалось. С чем это связано, рассказал народный синоптик из Приморского края и автор блога «Маглипогода» Руслан Юрковский.

По его мнению, единый мощный циклон просто не успел сформироваться над Приморьем:

«Ещё вчера днем я предполагал, что будет мощный циклон. По факту было три центра. Облачный массив, остатки фронта из Китая, с Корейского полуострова, которые там скапливались, вместе с полярным фронтом вышли к нам в виде области низкого давления с тремя центрами. Поэтому единого центра не было, циклон не успел сформироваться. Может быть, сейчас он пойдет в сторону Сахалина и там сформируется», — отметил метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжаются дожди.

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