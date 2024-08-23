Записочку и 4 проколотых колеса оставили автомобилисту во Владивостоке — видео

Posted 23 августа, 00:32
Published 23 августа, 00:32
Modified 23 августа, 00:34
Updated 23 августа, 00:34
Утро не всегда бывает добрым в дальневосточной столице. Например, как минимум, у одного горожанина день начался не с позитивной ноты сегодня.
Во дворе многоэтажки на Сабанеева владелец минивэна перекрыл проезд, припарковавшись в неположенном месте. Разгневанные автомобилисты решили проучить безответственного соседа и прокололи колеса машины. Более того, теперь на лобовом стекле еще красуется записка, закрепленная дворником, с надписью «Доброе утро тебе».