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Posted 23 августа, 00:32

Published 23 августа, 00:32

Modified 23 августа, 00:34

Updated 23 августа, 00:34

Неприятный сюрприз водителю оставили на парковке в Приморском крае

Записочку и 4 проколотых колеса оставили автомобилисту во Владивостоке — видео

23 августа 2024, 00:32
Фото: vostokmedia.com

Неприятный сюрприз водителю оставили на парковке в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Владелец малолитражки усложнил жизнь соседям, тем самым поплатился колесами своей машины во Владивостоке. Жильцы дома также оставили послание горе-водителю.

Утро не всегда бывает добрым в дальневосточной столице. Например, как минимум, у одного горожанина день начался не с позитивной ноты сегодня.

Во дворе многоэтажки на Сабанеева владелец минивэна перекрыл проезд, припарковавшись в неположенном месте. Разгневанные автомобилисты решили проучить безответственного соседа и прокололи колеса машины. Более того, теперь на лобовом стекле еще красуется записка, закрепленная дворником, с надписью «Доброе утро тебе».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наглому автомобилисту отомстили на Патрокле во Владивостоке.

Нагадили на машину: соседи отомстили наглому автомобилисту во Владивостоке — фото
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