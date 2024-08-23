Жара и дожди: чем порадует последнее августовское воскресенье в Приморье?

Во Владивостоке после обеда прогнозируется ясная погода. Уличные градусники покажут 27 — 30 °С. В субботу станет чуть прохладнее. В воскресенье станет не только пасмурно, но и температура воздуха понизится до 22 — 25 °С и появится морось.