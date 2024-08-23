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Posted 23 августа, 02:12

Published 23 августа, 02:12

Modified 23 августа, 02:14

Updated 23 августа, 02:14

Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Приморском крае?

Жара и дожди: чем порадует последнее августовское воскресенье в Приморье?

23 августа 2024, 02:12
Фото: Изображение Midjourney

Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Приморском крае?

Сюжет
Дождь
Дожди, жара и осенняя прохлада — все смешается под конец последнего летнего месяца в Приморском крае.

Сегодня, 23 августа, дожди сохранятся во многих районах, сообщает «Примгидромет». Наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральной и восточной частях региона. После обеда циклон переместится на восток. Максимальный температурный фон составит 26 — 31 °С. Ночью осадки еще сохранятся в некоторых районах, но антициклон сменит настроение погоды.

Днем в субботу, 24 августа, дождей не ожидается. Термометры покажут 24 — 30 °С.

В воскресенье, 25 августа, осень вновь напомнит о себе. Ночью станет прохладнее на 1 — 4 градуса. Максимальные температуры будут колебаться от 21 до 29 °С.

Во Владивостоке после обеда прогнозируется ясная погода. Уличные градусники покажут 27 — 30 °С. В субботу станет чуть прохладнее. В воскресенье станет не только пасмурно, но и температура воздуха понизится до 22 — 25 °С и появится морось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что август порадует летней жарой жителей Приморского края.

Лето продолжается: непогода покидает Приморье — в регионе становится жарко
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