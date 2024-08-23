Жара и дожди: чем порадует последнее августовское воскресенье в Приморье?

Posted 23 августа, 02:12
Published 23 августа, 02:12
Modified 23 августа, 02:14
Updated 23 августа, 02:14
Сегодня, 23 августа, дожди сохранятся во многих районах, сообщает «Примгидромет». Наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральной и восточной частях региона. После обеда циклон переместится на восток. Максимальный температурный фон составит 26 — 31 °С. Ночью осадки еще сохранятся в некоторых районах, но антициклон сменит настроение погоды.
Днем в субботу, 24 августа, дождей не ожидается. Термометры покажут 24 — 30 °С.
В воскресенье, 25 августа, осень вновь напомнит о себе. Ночью станет прохладнее на 1 — 4 градуса. Максимальные температуры будут колебаться от 21 до 29 °С.
Во Владивостоке после обеда прогнозируется ясная погода. Уличные градусники покажут 27 — 30 °С. В субботу станет чуть прохладнее. В воскресенье станет не только пасмурно, но и температура воздуха понизится до 22 — 25 °С и появится морось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что август порадует летней жарой жителей Приморского края.