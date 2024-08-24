Дмитрий Заплутаев: мы не допустим срыва занятий по физкультуре в школе №7

В школе №7, которая в этом году отмечает своё 90-летие, серьёзно протекает кровля единственного спортивного зала. Нынешнее здание учебного заведения построено в 1957 году и за это время капитально не ремонтировалось. В спортзале сырость, плесень, сыпется штукатурка, с наступлением осени есть реальная угроза его закрытия и учащиеся школы могут остаться без уроков физкультуры. Допустить этого нельзя.