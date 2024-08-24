Дмитрий Заплутаев: мы не допустим срыва занятий по физкультуре в школе №7

Posted 23 августа, 23:38
Published 23 августа, 23:38
Modified 23 августа, 23:49
Updated 23 августа, 23:49
В школе №7, которая в этом году отмечает своё 90-летие, серьёзно протекает кровля единственного спортивного зала. Нынешнее здание учебного заведения построено в 1957 году и за это время капитально не ремонтировалось. В спортзале сырость, плесень, сыпется штукатурка, с наступлением осени есть реальная угроза его закрытия и учащиеся школы могут остаться без уроков физкультуры. Допустить этого нельзя.
По обращению родителей и педагогов эта школа была внесена в Атлас проблем и проблемных объектов Комсомольска-на-Амуре, который формируется по поручению врио губернатора Хабаровского края.
О ней докладывал ему Дмитрий Заплутаев. Главой региона решено выделить 4,5 млн. рублей для ремонта крыши спортивного зала.
Уже проведено обследование, составлена, в ближайшее время будет определён подрядчик, который в сентябре начнёт замену шифера на металлочерепицу.
Муниципалитетом выделено 700 тыс. рублей на ремонт потолка и стен в спортзале.
Все работы будут на личном контроле у Дмитрия Заплутаева.
Родители учащихся, которые присутствовали на встрече отметили, что для них это долгожданные событие и поблагодарили Дмитрия Демешина за помощь в решении этой острой для школы проблемы.
В свою очередь, Дмитрий Заплутаев, подчеркнул, что в последующем планируется продолжить преображение школы и заняться заменой оконных блоков и ремонтом фасада.