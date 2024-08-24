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Posted 23 августа, 23:38

Published 23 августа, 23:38

Modified 23 августа, 23:49

Updated 23 августа, 23:49

Дмитрий Заплутаев: мы не допустим срыва занятий по физкультуре в школе №7

Дмитрий Заплутаев: мы не допустим срыва занятий по физкультуре в школе №7

23 августа 2024, 23:38
Фото: Правительство Хабаровского края
Сюжет
Школы
В одной из старейших школ Комсомольска-на-Амуре не будет допущено прекращения занятий в спортивном зале. Дмитрий Заплутаев, руководитель рабочей группы рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города развеял опасения родителей, учеников и педагогов школы № 7.

В школе №7, которая в этом году отмечает своё 90-летие, серьёзно протекает кровля единственного спортивного зала. Нынешнее здание учебного заведения построено в 1957 году и за это время капитально не ремонтировалось. В спортзале сырость, плесень, сыпется штукатурка, с наступлением осени есть реальная угроза его закрытия и учащиеся школы могут остаться без уроков физкультуры. Допустить этого нельзя.

Фото: Правительство Хабаровского края

По обращению родителей и педагогов эта школа была внесена в Атлас проблем и проблемных объектов Комсомольска-на-Амуре, который формируется по поручению врио губернатора Хабаровского края.

О ней докладывал ему Дмитрий Заплутаев. Главой региона решено выделить 4,5 млн. рублей для ремонта крыши спортивного зала.

Уже проведено обследование, составлена, в ближайшее время будет определён подрядчик, который в сентябре начнёт замену шифера на металлочерепицу.

Фото: Правительство Хабаровского края

Муниципалитетом выделено 700 тыс. рублей на ремонт потолка и стен в спортзале.

Все работы будут на личном контроле у Дмитрия Заплутаева.

Фото: Правительство Хабаровского края

Родители учащихся, которые присутствовали на встрече отметили, что для них это долгожданные событие и поблагодарили Дмитрия Демешина за помощь в решении этой острой для школы проблемы.

В свою очередь, Дмитрий Заплутаев, подчеркнул, что в последующем планируется продолжить преображение школы и заняться заменой оконных блоков и ремонтом фасада.

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#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Комсомольск-на-Амуре#Муниципалитет#Физкультура#Школы#Оконные блоки#Ремонт крыши
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