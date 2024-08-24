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Posted 24 августа, 04:32

Published 24 августа, 04:32

Modified 24 августа, 04:34

Updated 24 августа, 04:34

Фрагменты упавшей стены уже убирают во Владивостоке

Фрагменты упавшей стены уже убирают во Владивостоке

24 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
Специалисты бригады «Содержания городских территорий» и управляющей компании разбирают завалы в месте обрушения стены на Славянской во Владивостоке.

На Славянской во Владивостоке утром в субботу обрушилась подпорная стена.

Очень быстро на место прибыли работники «Содержания городских территорий» и представители управляющей компании. Они уже приступили к устранению последствий происшествия.

Видео: vl_sgt.

Специалисты на месте происшествия занимаются уборкой обрушившихся бетонных плит и почвы, чтобы избежать дальнейшего обвала и обеспечить безопасность на территории.

Для выполнения задач используют специальную технику: погрузчики и грузовики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что городские власти восстановят рухнувшую стену.

Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока
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