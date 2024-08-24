Фрагменты упавшей стены уже убирают во Владивостоке

Posted 24 августа, 04:32
Published 24 августа, 04:32
Modified 24 августа, 04:34
Updated 24 августа, 04:34
На Славянской во Владивостоке утром в субботу обрушилась подпорная стена.
Очень быстро на место прибыли работники «Содержания городских территорий» и представители управляющей компании. Они уже приступили к устранению последствий происшествия.
Специалисты на месте происшествия занимаются уборкой обрушившихся бетонных плит и почвы, чтобы избежать дальнейшего обвала и обеспечить безопасность на территории.
Для выполнения задач используют специальную технику: погрузчики и грузовики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что городские власти восстановят рухнувшую стену.