Грибной сезон в разгаре: какие грибы собирать, и как это делать, чтобы не отравиться?

Posted 24 августа, 08:07
Published 24 августа, 08:07
Modified 24 августа, 08:09
Updated 24 августа, 08:09
Самое благоприятное время для сбора грибов наступило в Приморье. Специалисты рассказали, как лучше всего собирать и обрабатывать грибы, чтобы получить удовольствие и избежать проблем.
Пик грибного сезона в стране приходится на вторую половину августа и начало сентября. Опытные любители грибной охоты советуют отправиться в лес через пару недель после спада жары летом. Дожди и умеренно теплая погода создают оптимальные условия для роста грибов. При сборе полезно иметь корзинку или ведро, так как в полиэтиленовых пакетах грибы могут помяться и испортиться быстрее.
На пике сезона особенно хороши белые грибы, подосиновики и лисички. Белые грибы в этот период можно найти в большом количестве. Они считаются одними из самых вкусных и простых в приготовлении грибов. Белые грибы не требуют замачивания, их можно использовать в различных блюдах в качестве ингредиента.
Помимо белых грибов, стоит обратить внимание на подосиновики, которые могут заменить белые, хотя по вкусу они немного уступают. Лисички также являются популярным выбором. Собирая их, стоит оставлять молодые грибы для дальнейшего созревания и не выдергивать их, а аккуратно отрезать, чтобы не нарушать экосистему.
Чтобы распознать ядовитые грибы, стоит обратить внимание на шляпку: ее окраску и пятна на ней. Кроме того, почти у всех съедобных грибов внутренняя поверхность шляпки трубчатая, а не пластинчатая. Но при этом у лисичек, рыжиков, шампиньонов, волнушек и сыроежек тоже пластинчатые шляпки. Если появляются сомнения, какой перед вами гриб, лучше не рисковать и оставить его в лесу.
Стоит обратить внимание и на запах. Как правило, у съедобных грибов он мягкий и приятный, а у ядовитых — резкий и острый.
Важно учитывать правила сбора грибов, чтобы не нарушать законы охраны природы. Также следует быть осторожным при выборе грибов, не собирать неизвестные виды, чтобы избежать возможных отравлений. И помните, что даже самые знакомые грибы могут содержать паразитов или червей, поэтому важно тщательно их проверять перед употреблением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как правильно выходить на «тихую охоту» в Приморье.