История котенка, спасенного с затопленного участка в Приморье, продолжается

Малыша отдали в добрые руки одного из сотрудников Института растениеводства ДВО РАН во Владивостоке. Котенок-садовод станет образцовым ботаником, шутят спасители. Хочется надеяться, что у малыша все будет хорошо, и уже скоро он вырастет в большого и умного кота.