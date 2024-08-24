История котенка, спасенного с затопленного участка в Приморье, продолжается

Posted 24 августа, 05:10
Published 24 августа, 05:10
Modified 24 августа, 06:12
Updated 24 августа, 06:12
Маленького котенка, на вид трех месяцев от роду, вытащили из воды в пригороде Владивостока в начале недели. Котик едва держал голову над водой и жалобно пищал. Ему протянули палку, за которую он смог зацепиться и выбраться на возвышенность.
Спасители забрали малыша на передержку, его поселили в будку на возвышенности на своем участке и вкусно кормили.
Семья, спасшая котика, рассказала, что ему уже нашли новых хозяев.
Малыша отдали в добрые руки одного из сотрудников Института растениеводства ДВО РАН во Владивостоке. Котенок-садовод станет образцовым ботаником, шутят спасители. Хочется надеяться, что у малыша все будет хорошо, и уже скоро он вырастет в большого и умного кота.
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