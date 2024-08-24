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Posted 24 августа, 05:10

Published 24 августа, 05:10

Modified 24 августа, 06:12

Updated 24 августа, 06:12

История котенка, спасенного с затопленного участка в Приморье, продолжается

История котенка, спасенного с затопленного участка в Приморье, продолжается

24 августа 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Животные
Малыша-котика спасли с залитого водой приусадебного участка в пригороде Владивостока. Что было с ним дальше?

Маленького котенка, на вид трех месяцев от роду, вытащили из воды в пригороде Владивостока в начале недели. Котик едва держал голову над водой и жалобно пищал. Ему протянули палку, за которую он смог зацепиться и выбраться на возвышенность.

Спасители забрали малыша на передержку, его поселили в будку на возвышенности на своем участке и вкусно кормили.

Фото: vostokmedia.com

Семья, спасшая котика, рассказала, что ему уже нашли новых хозяев.

Малыша отдали в добрые руки одного из сотрудников Института растениеводства ДВО РАН во Владивостоке. Котенок-садовод станет образцовым ботаником, шутят спасители. Хочется надеяться, что у малыша все будет хорошо, и уже скоро он вырастет в большого и умного кота.

Ранее «Восток-Медиа» писало о собаке, которую спасли на пляже в Находке.

Собаку спасли на пляже в Приморском крае
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