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Posted 24 августа, 07:31

Published 24 августа, 07:31

Modified 24 августа, 07:33

Updated 24 августа, 07:33

Коварные подводные реки появились в Приморье

Как выглядит тягун? Коварное течение появилось в Приморье — видео

24 августа 2024, 07:31
Фото: 1MI

Коварные подводные реки появились в Приморье

Сюжет
Море
Сильные отбойные течения появились в Приморье. Они могут подхватить у самого берега, называется такой поток — тягун. Как их распознать, жителям края рассказал метеоблогер Руслан Юрковский.

Об опасных отбойных течения вновь предупредили жителей Приморья. Тягуны могут быть заметны и у самого берега, и в нескольких метрах от кромки воды. Распознать их можно по бурлящей воде, другому цвету воды, вспененным участкам и разорванным волнам.

«Река настоящая. Сюда ни в коем случае заходить нельзя», — говорит автор видео о сильнейшем прибрежном течении.
Видео: maglipogoda_kanal.

Важно помнить следующее: ни в коем случае нельзя плавать там, где стоят таблички о запрете купания. Лучше не купаться в одиночку и не заходить в воду в шторм.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «пляже-убийце» в Приморье поднимаются сильные волны.

Волны поднимаются на «пляже-убийце» в Приморье — видео
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