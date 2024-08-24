Как выглядит тягун? Коварное течение появилось в Приморье — видео

Об опасных отбойных течения вновь предупредили жителей Приморья. Тягуны могут быть заметны и у самого берега, и в нескольких метрах от кромки воды. Распознать их можно по бурлящей воде, другому цвету воды, вспененным участкам и разорванным волнам.