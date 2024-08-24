Как выглядит тягун? Коварное течение появилось в Приморье — видео

Posted 24 августа, 07:31
Published 24 августа, 07:31
Modified 24 августа, 07:33
Updated 24 августа, 07:33
Об опасных отбойных течения вновь предупредили жителей Приморья. Тягуны могут быть заметны и у самого берега, и в нескольких метрах от кромки воды. Распознать их можно по бурлящей воде, другому цвету воды, вспененным участкам и разорванным волнам.
«Река настоящая. Сюда ни в коем случае заходить нельзя», — говорит автор видео о сильнейшем прибрежном течении.
Важно помнить следующее: ни в коем случае нельзя плавать там, где стоят таблички о запрете купания. Лучше не купаться в одиночку и не заходить в воду в шторм.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «пляже-убийце» в Приморье поднимаются сильные волны.