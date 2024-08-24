Картина дня в Приморье: обвал стены, очереди на пляж и два чудесных спасения

Posted 24 августа, 08:08
Published 24 августа, 08:08
Modified 24 августа, 08:10
Updated 24 августа, 08:10
Подпорная стена рухнула во Владивостоке
В районе Гайдамака во Владивостоке обрушилась подпорная стена. Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что городские власти восстановят подпорную стену на Славянской вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится. Последствия обвала уже устраняют специалисты.
Люди торопятся на пляж в последние летние дни
Сотни и сотни туристов едут на пляжи Русского острова в Приморье. В погожий субботний день они выстроились в многокилометровую очередь.
Два чудесных спасения на море
В Приморье спасли раненую собаку, которая провела более часа в воде, спасаясь нападения других собак. Собачку назвали Ночка, ее прооперировали ветеринары.
В районе Ахлестышева в Приморье рыбаки сняли видео с акулой. Хищная рыба пыталась их преследовать. К счастью, им удалось уплыть от нее.