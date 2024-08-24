Картина дня в Приморье: обвал стены, очереди на пляж и два чудесных спасения

В районе Гайдамака во Владивостоке обрушилась подпорная стена. Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что городские власти восстановят подпорную стену на Славянской вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится. Последствия обвала уже устраняют специалисты.