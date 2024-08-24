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Posted 24 августа, 08:08

Published 24 августа, 08:08

Modified 24 августа, 08:10

Updated 24 августа, 08:10

Картина дня в Приморье: обвал стены, очереди на пляж и два чудесных спасения

Картина дня в Приморье: обвал стены, очереди на пляж и два чудесных спасения

24 августа 2024, 08:08
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Подпорная стена рухнула во Владивостоке

В районе Гайдамака во Владивостоке обрушилась подпорная стена. Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что городские власти восстановят подпорную стену на Славянской вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится. Последствия обвала уже устраняют специалисты.

На месте обрушения стены во Владивостоке работают специалисты
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Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока
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Фрагменты упавшей стены уже убирают во Владивостоке
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Люди торопятся на пляж в последние летние дни

Сотни и сотни туристов едут на пляжи Русского острова в Приморье. В погожий субботний день они выстроились в многокилометровую очередь.

Огромная очередь на пляж собралась из туристов на Русском мосту в Приморье — видео
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Два чудесных спасения на море

В Приморье спасли раненую собаку, которая провела более часа в воде, спасаясь нападения других собак. Собачку назвали Ночка, ее прооперировали ветеринары.

В районе Ахлестышева в Приморье рыбаки сняли видео с акулой. Хищная рыба пыталась их преследовать. К счастью, им удалось уплыть от нее.

Собаку спасли на пляже в Приморском крае
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Рыбаки чудом сумели спастись от хищной рыбы в Приморье — видео
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