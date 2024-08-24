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Posted 24 августа, 01:18

Published 24 августа, 01:18

Modified 24 августа, 01:20

Updated 24 августа, 01:20

На месте обрушения стены во Владивостоке работают специалисты

На месте обрушения стены во Владивостоке работают специалисты

24 августа 2024, 01:18
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дождь
В районе Гайдамака во Владивостоке обрушилась подпорная стена. МЦУ Владивостока сообщает, что на месте обрушения уже работают спасатели и специалисты мэрии.

В районе Гайдамака во Владивостоке рухнула подпорная стена около дома по адресу Славянская, 19. В результате обвала никто не пострадал.

Видео: dpskontrol_125rus.

Сообщается, что задело семь припаркованных машин. К счастью, в автомобилях не было людей.

На месте происшествия работают спасатели, эксперты административно-территориального управления района и сотрудники учреждения «Содержание городских территорий». Сообщается, что на Славянскую уже приехал и глава города Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ночь на пятницу во Владивостоке выпало аномальное количество осадков.

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