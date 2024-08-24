На месте обрушения стены во Владивостоке работают специалисты

Posted 24 августа, 01:18
Published 24 августа, 01:18
Modified 24 августа, 01:20
Updated 24 августа, 01:20
В районе Гайдамака во Владивостоке рухнула подпорная стена около дома по адресу Славянская, 19. В результате обвала никто не пострадал.
Сообщается, что задело семь припаркованных машин. К счастью, в автомобилях не было людей.
На месте происшествия работают спасатели, эксперты административно-территориального управления района и сотрудники учреждения «Содержание городских территорий». Сообщается, что на Славянскую уже приехал и глава города Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ночь на пятницу во Владивостоке выпало аномальное количество осадков.