Новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке

По условиям договора, на маршруте будут курсировать 13 автобусов большого класса 2024 года выпуска с низким полом. Минимальное количество мест для пассажиров должно быть не менее 110, из которых 30 мест будут сидячими. Каждый автобус должен быть оснащен системой для безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением и кондиционером.