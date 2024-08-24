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Posted 23 августа, 23:46

Published 23 августа, 23:46

Modified 23 августа, 23:49

Updated 23 августа, 23:49

Осенний воздух и кратковременные дожди: антициклон подарит Приморью прохладу

Осенний воздух и кратковременные дожди: антициклон подарит Приморью прохладу

23 августа 2024, 23:46
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Благодаря воздействию антициклона на Приморье, циклон с Жёлтого моря не принес аномальных осадков или духоты. Погода в крае будет комфортной, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и усиление ветра с востока. Вечером в воскресенье фронт подойдет с запада.

В субботу, 24 августа, погоду в крае определяет зона высокого давления, сообщает «Маглипогода».

Циклон из Жёлтого моря достаточно укрепился и стал сильным и опасным. В настоящее время он находится в Охотском море. Он только недавно окончательно сформировался и, как следствие, в некоторых местах усилился ветер на тыльной стороне циклона.

Циклон забрал с собой всю влагу и жару от полярного фронта, теперь в крае ожидается более приятная погода.

В субботу, двадцать четвертого августа, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные осадки, иногда возможны грозы. Ночью и в первой половине дня ветер северо-западный.

В воскресенье край ожидает вторжение охотского циклона, и поэтому ветер усилится. К вечеру в воскресенье с запада подойдет обычный фронт.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прогнозируют синоптики на территории Приморья в ближайшие часы.

Дождь днем будет — синоптики о погоде на завтра в Приморье
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