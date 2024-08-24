Осенний воздух и кратковременные дожди: антициклон подарит Приморью прохладу

Posted 23 августа, 23:46
Published 23 августа, 23:46
Modified 23 августа, 23:49
Updated 23 августа, 23:49
В субботу, 24 августа, погоду в крае определяет зона высокого давления, сообщает «Маглипогода».
Циклон из Жёлтого моря достаточно укрепился и стал сильным и опасным. В настоящее время он находится в Охотском море. Он только недавно окончательно сформировался и, как следствие, в некоторых местах усилился ветер на тыльной стороне циклона.
Циклон забрал с собой всю влагу и жару от полярного фронта, теперь в крае ожидается более приятная погода.
В субботу, двадцать четвертого августа, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные осадки, иногда возможны грозы. Ночью и в первой половине дня ветер северо-западный.
В воскресенье край ожидает вторжение охотского циклона, и поэтому ветер усилится. К вечеру в воскресенье с запада подойдет обычный фронт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прогнозируют синоптики на территории Приморья в ближайшие часы.