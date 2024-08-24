Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока

К месту происшествия направят кадастровых инженеров, которые точно определят, находится ли опорная стена в пределах территории двора. Основная задача мэрии — оперативно принять решение о возведении новой опорной стены для обеспечения безопасности на этой территории, вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности находится сооружение. Также городская служба поможет управляющей фирме убрать блоки, которые препятствуют движению экстренных служб.