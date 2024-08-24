Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока

Posted 24 августа, 02:38
Published 24 августа, 02:38
Modified 24 августа, 02:40
Updated 24 августа, 02:40
Власти Владивостока восстановят опорную стену на Славянской независимо от того, на чьей территории она находилась.
Спасатели, службы оперативного реагирования, представители администрации и эксперты управляющей компании работают на месте обрушения опорной стены во дворе дома на Славянской, 19.
По предварительным данным, пострадавших нет, под завалом находятся семь машин. Точные причины произошедшего установят после проверки.
Изначально опорная стена находится в зоне ответственности управляющей компании.
К месту происшествия направят кадастровых инженеров, которые точно определят, находится ли опорная стена в пределах территории двора. Основная задача мэрии — оперативно принять решение о возведении новой опорной стены для обеспечения безопасности на этой территории, вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности находится сооружение. Также городская служба поможет управляющей фирме убрать блоки, которые препятствуют движению экстренных служб.
Вопрос о возмещении ущерба также рассмотрят, как только будет точно установлено, кто несет ответственность за опорную стену.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают специалисты.