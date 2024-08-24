vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа, 02:38

Published 24 августа, 02:38

Modified 24 августа, 02:40

Updated 24 августа, 02:40

Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока

Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока

24 августа 2024, 02:38
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Строительство
Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что городские власти восстановят подпорную стену на Славянской вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится.

Власти Владивостока восстановят опорную стену на Славянской независимо от того, на чьей территории она находилась.

Спасатели, службы оперативного реагирования, представители администрации и эксперты управляющей компании работают на месте обрушения опорной стены во дворе дома на Славянской, 19.

По предварительным данным, пострадавших нет, под завалом находятся семь машин. Точные причины произошедшего установят после проверки.

Изначально опорная стена находится в зоне ответственности управляющей компании.

Видео: shestakovblog.

К месту происшествия направят кадастровых инженеров, которые точно определят, находится ли опорная стена в пределах территории двора. Основная задача мэрии — оперативно принять решение о возведении новой опорной стены для обеспечения безопасности на этой территории, вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности находится сооружение. Также городская служба поможет управляющей фирме убрать блоки, которые препятствуют движению экстренных служб.

Вопрос о возмещении ущерба также рассмотрят, как только будет точно установлено, кто несет ответственность за опорную стену.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают специалисты.

На месте обрушения стены во Владивостоке работают специалисты
Узнать подробнее
Читайте также:
На месте обрушения стены во Владивостоке работают специалистыРаботают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в ПриморьеВ Приморье грибник зашел в лес, но вернуться самостоятельно не смог — подробности
#Новости#Видео#Строительство#Безопасность#Владивосток#Спасатели#Ущерб#Приморский край#Авария#Городская администрация#Подпорная стена
Подпишитесь
Популярное