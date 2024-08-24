Собаку спасли на пляже в Приморском крае

Posted 24 августа, 00:54
Published 24 августа, 00:54
Modified 24 августа, 00:56
Updated 24 августа, 00:56
В городе Находке спасли тонущую раненую собачку, которая пыталась сохранить свою жизнь.
Свидетели случившегося рассказали, что животное с множеством укусов находилось в воде больше часа. По одной из версий, бедняга пыталась уйти от нападения других собак и случайно упала в море в надежде спастись.
Экипаж буксира спас животное из воды и передал на берег, где женщина по имени Светлана быстро отвезла собаку в ветеринарную клинику. Там собачке, которую назвали Ночка, наложили швы и стабилизировали её состояние.
— У неё много укусов по всему телу и лапам, но в остальном здоровье в порядке, однако раны очень серьёзные, — сообщили в клинике.
Спасительница самостоятельно оплачивает лечение Ночки, сбор средств не проводит. Когда собачка поправится, Светлана собирается найти для неё новую семью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении котенка с затопленного участка в пригороде Владивостока. Сейчас котик уже у новых хозяев.