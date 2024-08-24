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Posted 24 августа, 00:54

Published 24 августа, 00:54

Modified 24 августа, 00:56

Updated 24 августа, 00:56

Собаку спасли на пляже в Приморском крае

Собаку спасли на пляже в Приморском крае

24 августа 2024, 00:54
Фото: gorodskoyadmin
Сюжет
Животные
В Приморье спасли раненую собаку, которая провела более часа в воде, спасаясь нападения других собак. Собачку назвали Ночка, ее прооперировали ветеринары.

В городе Находке спасли тонущую раненую собачку, которая пыталась сохранить свою жизнь.

Свидетели случившегося рассказали, что животное с множеством укусов находилось в воде больше часа. По одной из версий, бедняга пыталась уйти от нападения других собак и случайно упала в море в надежде спастись.

Экипаж буксира спас животное из воды и передал на берег, где женщина по имени Светлана быстро отвезла собаку в ветеринарную клинику. Там собачке, которую назвали Ночка, наложили швы и стабилизировали её состояние.

— У неё много укусов по всему телу и лапам, но в остальном здоровье в порядке, однако раны очень серьёзные, — сообщили в клинике.
Фото: gorodskoyadmin

Спасительница самостоятельно оплачивает лечение Ночки, сбор средств не проводит. Когда собачка поправится, Светлана собирается найти для неё новую семью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении котенка с затопленного участка в пригороде Владивостока. Сейчас котик уже у новых хозяев.

Маленького котенка чудом спасли с затопленного участка в Приморье
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