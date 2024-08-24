Такого мы давно не видели: фиолетовое небо сфотографировали над Владивостоком — фото

Posted 24 августа, 02:46
Published 24 августа, 02:46
Modified 24 августа, 02:48
Updated 24 августа, 02:48
24 августа утром над Владивостоком развернулся волшебный фиолетовый рассвет. Непривычный цвет неба поразил всех жителей.
Многие выглядывали в окна и выходили на улицу, чтобы запечатлеть этот удивительный момент на камеру. Многие делятся своими фотографиями в сети. Кадры — чистый восторг.
Яркий цвет неба скорее всего обусловлен особым состоянием атмосферы. Увидеть что-то подобное — настоящее счастье и удача для любителей красивых природных пейзажей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом удивительном природном явлении в небе над Владивостоком.