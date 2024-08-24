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Posted 24 августа, 02:46

Published 24 августа, 02:46

Modified 24 августа, 02:48

Updated 24 августа, 02:48

Удивительное фиолетовое небо встретило утром жителей Владивостока

Такого мы давно не видели: фиолетовое небо сфотографировали над Владивостоком — фото

24 августа 2024, 02:46
Фото: vtoryak.vdk

Удивительное фиолетовое небо встретило утром жителей Владивостока

Сюжет
Погода
Рассветы в Приморье выдающиеся, но такого не было давненько. Небо над Владивостоком окрасилось в фиолетовый цвет.

24 августа утром над Владивостоком развернулся волшебный фиолетовый рассвет. Непривычный цвет неба поразил всех жителей.

Фото: vtoryak.vdk

Многие выглядывали в окна и выходили на улицу, чтобы запечатлеть этот удивительный момент на камеру. Многие делятся своими фотографиями в сети. Кадры — чистый восторг.

Фото: vtoryak.vdk

Яркий цвет неба скорее всего обусловлен особым состоянием атмосферы. Увидеть что-то подобное — настоящее счастье и удача для любителей красивых природных пейзажей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом удивительном природном явлении в небе над Владивостоком.

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