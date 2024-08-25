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Posted 24 августа, 23:33

Published 24 августа, 23:33

Modified 24 августа, 23:56

Updated 24 августа, 23:56

К вечеру ливанет: что синоптики говорят сегодня о погоде в Приморье?

К вечеру ливанет: что синоптики говорят сегодня о погоде в Приморье?

24 августа 2024, 23:33
Фото: pxhere.com
Сюжет
Погода
25 августа в Приморском крае ожидаются небольшие дожди вечером. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +29°C.

Сегодня в Приморье ожидается преимущественно без осадочная погода, однако утром в отдельных районах возможен туман. Ветер южный умеренный. К вечеру возможны дожди, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность с утренней моросью и вечерним небольшим дождем. Ветер юго-восточный, который утром и днем может усиливаться до сильного, будет способствовать изменению погодных условий. Температура воздуха в городе составит от +22 до +24°C.

Уссурийск также встретит день с переменной облачностью. Вечером возможен небольшой дождь, а ветер южный будет слабым до умеренного. Температура воздуха здесь ожидается на уровне +24…+26°C.

Находка, как и другие города региона, столкнется с переменной облачностью и небольшим дождем вечером. Ветер юго-восточный, который в утренние и дневные часы может быть сильным, будет поддерживать комфортную температуру в диапазоне +23…+25°C.

Температура воды в акваториях Приморья также радует: в Амурском заливе она составляет +24°C, в заливе Находка — +22°C, а в заливе Посьета — +24°C, что делает водоемы привлекательными для купания и отдыха.

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