К вечеру ливанет: что синоптики говорят сегодня о погоде в Приморье?

Posted 24 августа, 23:33
Published 24 августа, 23:33
Modified 24 августа, 23:56
Updated 24 августа, 23:56
Сегодня в Приморье ожидается преимущественно без осадочная погода, однако утром в отдельных районах возможен туман. Ветер южный умеренный. К вечеру возможны дожди, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность с утренней моросью и вечерним небольшим дождем. Ветер юго-восточный, который утром и днем может усиливаться до сильного, будет способствовать изменению погодных условий. Температура воздуха в городе составит от +22 до +24°C.
Уссурийск также встретит день с переменной облачностью. Вечером возможен небольшой дождь, а ветер южный будет слабым до умеренного. Температура воздуха здесь ожидается на уровне +24…+26°C.
Находка, как и другие города региона, столкнется с переменной облачностью и небольшим дождем вечером. Ветер юго-восточный, который в утренние и дневные часы может быть сильным, будет поддерживать комфортную температуру в диапазоне +23…+25°C.
Температура воды в акваториях Приморья также радует: в Амурском заливе она составляет +24°C, в заливе Находка — +22°C, а в заливе Посьета — +24°C, что делает водоемы привлекательными для купания и отдыха.