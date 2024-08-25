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Posted 25 августа, 08:01

Published 25 августа, 08:01

Modified 25 августа, 08:01

Updated 25 августа, 08:01

Картина дня в Приморье: вечерний дождь, машина в море и монстр на пляже

Картина дня в Приморье: вечерний дождь, машина в море и монстр на пляже

25 августа 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
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Вечерний дождь

25 августа в Приморском крае ожидаются небольшие дожди вечером. Жителям рекомендуют закончить отдых на пляже до начала дождей.

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Машина в море

Утро для людей на мысе Тобизина началось необычно. Им удалось стать свидетелями того, как машина встречала рассвет, «опустив ножки в воду».

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Монстр на пляже

На пляже в Партизанском районе была обнаружена ядовитая рыба фугу. Ближе к осени случи встречи жителей края с данным родом рыб случаются довольно часто.

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