Картина дня в Приморье: вечерний дождь, машина в море и монстр на пляже

Posted 25 августа, 08:01
Published 25 августа, 08:01
Modified 25 августа, 08:01
Updated 25 августа, 08:01
Вечерний дождь
25 августа в Приморском крае ожидаются небольшие дожди вечером. Жителям рекомендуют закончить отдых на пляже до начала дождей.
Машина в море
Утро для людей на мысе Тобизина началось необычно. Им удалось стать свидетелями того, как машина встречала рассвет, «опустив ножки в воду».
Монстр на пляже
На пляже в Партизанском районе была обнаружена ядовитая рыба фугу. Ближе к осени случи встречи жителей края с данным родом рыб случаются довольно часто.