Новая велодорожка появится на острове Русском

Длина нового веломаршрута составит 4 километра, а его ширина — 2,5 метра. Проект направлен на развитие велосипедной инфраструктуры и улучшение условий для активного отдыха жителей и гостей острова. Велодорожка станет удобным связующим звеном между образовательным учреждением и живописными природными ландшафтами мыса, что привлечёт любителей активного образа жизни и туристов.