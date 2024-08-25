Новая велодорожка появится на острове Русском

Posted 25 августа, 03:15
Published 25 августа, 03:15
Modified 25 августа, 03:15
Updated 25 августа, 03:15
Длина нового веломаршрута составит 4 километра, а его ширина — 2,5 метра. Проект направлен на развитие велосипедной инфраструктуры и улучшение условий для активного отдыха жителей и гостей острова. Велодорожка станет удобным связующим звеном между образовательным учреждением и живописными природными ландшафтами мыса, что привлечёт любителей активного образа жизни и туристов.
Создание велодорожки также соответствует современным тенденциям по популяризации экологичного транспорта и здорового образа жизни. Ожидается, что новый маршрут будет способствовать увеличению числа велосипедистов на острове и сделает поездки более комфортными и безопасными.