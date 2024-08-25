vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа, 03:15

Published 25 августа, 03:15

Modified 25 августа, 03:15

Updated 25 августа, 03:15

Новая велодорожка появится на острове Русском

Новая велодорожка появится на острове Русском

25 августа 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Туризм
Совсем скоро во Владивостоке на острове Русском будет открыта новая велодорожка, которая соединит кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с мысом Ахлёстышева.

Длина нового веломаршрута составит 4 километра, а его ширина — 2,5 метра. Проект направлен на развитие велосипедной инфраструктуры и улучшение условий для активного отдыха жителей и гостей острова. Велодорожка станет удобным связующим звеном между образовательным учреждением и живописными природными ландшафтами мыса, что привлечёт любителей активного образа жизни и туристов.

Создание велодорожки также соответствует современным тенденциям по популяризации экологичного транспорта и здорового образа жизни. Ожидается, что новый маршрут будет способствовать увеличению числа велосипедистов на острове и сделает поездки более комфортными и безопасными.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке.

Новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Экология#Велосипедисты#Приморский край#Дальневосточный федеральный университет#Велодорожка
Подпишитесь
Популярное