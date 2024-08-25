Приморские лесные пожарные вернулись из Якутии после двухмесячной командировки

Posted 25 августа, 07:34
Published 25 августа, 07:34
Modified 25 августа, 07:34
Updated 25 августа, 07:34
Накануне вечером приморские лесные пожарные вернулись домой из Якутска, где они провели два месяца, участвуя в ликвидации 19 лесных пожаров. Командировка была организована по просьбе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, который обратился за помощью к коллегам из Приморья в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации.
Работа в Якутии оказалась особенно сложной. Полевой лагерь одной из групп приморских огнеборцев был уничтожен в результате верхового беглого пожара, что добавило дополнительную нагрузку на специалистов. Несмотря на трудные условия, команда проявила высокий профессионализм и сплоченность, работая совместно с местными пожарными и коллегами из других регионов.
Лесные пожары в Якутии стали настоящим испытанием для всех участников операции, однако благодаря совместным усилиям удалось значительно снизить угрозу и предотвратить дальнейшее распространение огня.