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Posted 25 августа, 07:34

Published 25 августа, 07:34

Modified 25 августа, 07:34

Updated 25 августа, 07:34

Приморские лесные пожарные вернулись из Якутии после двухмесячной командировки

Приморские лесные пожарные вернулись из Якутии после двухмесячной командировки

25 августа 2024, 07:34
Фото: primorsky.ru
Сюжет
Пожар
Группа из 85 специалистов «Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов» успешно завершила двухмесячную командировку в Якутии, где помогала в борьбе с лесными пожарами.

Накануне вечером приморские лесные пожарные вернулись домой из Якутска, где они провели два месяца, участвуя в ликвидации 19 лесных пожаров. Командировка была организована по просьбе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, который обратился за помощью к коллегам из Приморья в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации.

Работа в Якутии оказалась особенно сложной. Полевой лагерь одной из групп приморских огнеборцев был уничтожен в результате верхового беглого пожара, что добавило дополнительную нагрузку на специалистов. Несмотря на трудные условия, команда проявила высокий профессионализм и сплоченность, работая совместно с местными пожарными и коллегами из других регионов.

Лесные пожары в Якутии стали настоящим испытанием для всех участников операции, однако благодаря совместным усилиям удалось значительно снизить угрозу и предотвратить дальнейшее распространение огня.

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