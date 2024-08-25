Приморские лесные пожарные вернулись из Якутии после двухмесячной командировки

Работа в Якутии оказалась особенно сложной. Полевой лагерь одной из групп приморских огнеборцев был уничтожен в результате верхового беглого пожара, что добавило дополнительную нагрузку на специалистов. Несмотря на трудные условия, команда проявила высокий профессионализм и сплоченность, работая совместно с местными пожарными и коллегами из других регионов.